Schwesing : Verpuffung in Ethanolofen: 34-Jähriger schwer verletzt

von Stephan Bülck

03. Januar 2021, 18:18 Uhr

Großeinsatz am Sonnabend um 21.15 Uhr in Schwesing: Sirenen im Ort und in der drei Kilometer entfernten Nachbargemeinde Wester-Ohrstedt riefen zum eiligen Ausrücken. Zwei Rettungswagen des Landkreises eilten ebenso wie das Notarzteinsatzfahrzeug in die „Alte Hauptstraße“ von Schwesing. In der linken Hälfte eines Doppelhauses kam es zu einer Verpuffung in einem Ethanolofen. Dabei wurde eine 34-Jähriger Mann schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte der Mann am Sonnabendabend den Brennstoff in dem Ofen nachfüllen, als es zu der Verpuffung kam.

Die übrigen Hausbewohner vernahmen einen sehr lauten Knall und eilten hinzu. Sie fanden den 34-jährigen mit sehr schweren Verletzungen vor und wählten umgehend den Notruf. Die Schwesinger Feuerwehr rückte sofort mit zwei großen Löschfahrzeugen und 26 Einsatzkräften an. Aus dem drei Kilometer entfernten Wester-Ohrstedt kamen weitere Einsatzfahrzeuge und Feuerwehrleute hinzu. Die Hausbewohner hatten beim Eintreffen der Feuerwehren bereits damit begonnen, brennende Gegenstände ins Freie zu bringen. Die Einsatzkräfte löschten mit Wasser aus den Tankfahrzeugen. Der 34-jährige Schwesinger, der sehr schwere Verbrennungen im Gesicht und an den Händen erlitt, wurde längere Zeit vor Ort von Notarzt und Rettungsteam versorgt, bevor er in eine Klinik verlegt werden konnte.

Das Unglück hatte sich auf der Rückseite des Hauses, in dem das Wohnzimmer liegt, abgespielt. Weiteren Angaben zufolge war das Feuer auch auf Teile des Dachstuhls übergesprungen. Laut Polizei entstand dort aber nur geringer Sachschaden. Schwesings Wehrführer Jannik Hansen berichtete noch vor Ort: „Bereits mit der Einsatzmeldung wurde uns mitgeteilt, dass Menschenleben in Gefahr sind. Wir waren zügig an der Einsatzstelle, die Zusammenarbeit mit allen Einsatzkräften hat wie immer gut geklappt. Das neue Jahr beginnt für uns sehr turbulent, dies ist bereits unser zweiter Einsatz. Am Neujahrstag waren wir in der Nachbargemeinde Immenstedt mit sechs anderen Feuerwehren gemeinsam im Einsatz – gebrannt hatte dort ein Gerätehaus; das Feuer war auf das Haupthaus übergesprungen.“