Tetenbüll : Vernissage im Haus Peters

Ab Sonnabend (12.) zeigen der vielfach ausgezeichnete Maler André Krigar und der bekannte Naturfotograf Jan Goedelt eine Auswahl ihrer Arbeiten.

11. Oktober 2019, 11:52 Uhr

Tetenbüll | Am Sonnabend (12.) beginnt im Haus Peters (Dörpstraat 16) die dritte große Jahresausstellung. Wieder treffen Malerei und Fotografie zusammen. André Krigar zeigt „Neue Bilder en plein air“, und der Fotograf Jan Goedelt präsentiert „Um die Ecke geblickt: Norddeutsche Naturmotive“. Zur Eröffnung um 15 Uhr spricht Dr. Katrin Schäfer.

Seit vielen Jahren zieht der vielfach ausgezeichnete Künstler André Krigar durch Großstädte und fängt in seinen Bildern das turbulente Stadtleben ein. In der Ausstellung in Tetenbüll zeigt er vor allem Landschaften aus Schleswig-Holstein sowie einige Großstadt-Ansichten (Berlin, Hamburg), ergänzt durch Kleinstadt-Ansichten aus Husum.

Jan Goedelt hat sich ganz auf die Naturfotografie spezialisiert. An seine Motive geht er durchaus mit wissenschaftlichem Interesse heran, besonders die Ornithologie hat es ihm angetan. Er hält auch Vorträge zur Vogelfotografie und veröffentlicht seit rund zwanzig Jahren bebilderte, hauptsächlich vogel- und naturkundliche Beiträge in verschiedenen Zeitschriften sowie Fotos in Fachbüchern, Kalendern und Ausstellungen.

Im Vordergrund der aktuellen Ausstellung stehen eindrucksvolle Situationen und Porträts, entstanden in der norddeutschen Natur, teilweise kombiniert mit attraktiven Lichtstimmungen.