Der Mann verschwand aus einem Alten- und Pflegeheim.

von Sarah Sauerland

19. Juli 2018, 07:36 Uhr

Husum | Der am Mittwochabend aus einem Alten- und Pflegeheim in Husum verschwundene 65-Jährige ist wohlbehalten zurück. Das teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

