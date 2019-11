Der seit Dienstagnachmittag vermisste 64-Jährige aus Husum wurde in Mecklenburg-Vorpommern angetroffen.

26. November 2019, 18:22 Uhr

Der vermisste 64-Jährige, der zuletzt in der Rungholtstraße in Husum gesehen wurde, ist in Mecklenburg-Vorpommern unversehrt angetroffen worden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?