Polizei sucht Zeugen : Verkehrsunfall auf der B5 Höhe Bordelum

10. Dezember 2020, 19:15 Uhr

Bordelum | Am Donnerstag (12. Dezember) gab es gegen 16.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der B5 in Höhe Bordelum. Ein schwarzer VW-Bus kam aus Bordelum und fuhr auf die B5 in Richtung Süden. Ein silberblauer VW Passat fuhr auf der B5, ebenfalls in Richtung Bredstedt.

Zwischen den beiden kam es auf Höhe der Straßenmeisterei zu einer seitlichen Kollision. Es werden nun mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gebeten, sich bei der Polizei Bredstedt unter Telefon 04671/4044900 oder Bredstedt.PST@polizei.landsh.de zu melden.