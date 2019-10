Polizei : Verkehrskontrolle in Husum

Am Donnerstag kontrollierten Polizeibeamte 450 Autofahrer in Husum.

von Friederike Reußner

25. Oktober 2019, 10:20 Uhr

Husum | Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag kontrollierten Beamte zwischen 7 und 15.30 Uhr 450 Fahrzeuge. Es wurden insgesamt 45 Verwarnungen ausgesprochen und fünf Anzeigen gefertigt.

Die Verkehrskontrolle wurde vormittags in Husum in der Flensburger Chaussee und mobil im Stadtbereich durchgeführt. Am Nachmittag kontrollierten die Beamte in der Siemensstraße durch.

Die Ergebnisse:

Ein Fahrzeugführer nahm unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teil. Es wurden unter anderem zwölf Geschwindigkeitsverstöße, zwei Gurtverstöße, ein Handyverstoß bei einem Radfahrer und ein Handyverstoß bei einem Pkw-Fahrer festgestellt. Zudem nahmen die Beamten 32 geringfügige Ordnungswidrigkeiten auf.