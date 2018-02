Marschbahn und B 5-Ausbau : Verkehrs-Probleme auf der Agenda

Der Wirtschaftsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtags tagte im Husumer Kreishaus.

von Stefan Petersen

01. Februar 2018, 07:00 Uhr

„Wir haben uns entschlossen, alle halbe Jahr unseren Kieler Käfig zu verlassen und mit unserer Sitzung in die Region zu gehen“, begrüßte Dr. Andreas Tietze (Grüne), Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtags, die Anwesenden im Kreishaus in Husum. „Und diese Sitzung heute hier ist die Premiere.“ Entsprechend sah die Tagesordnung auch Themen vor, die den Nordfriesen auf den Nägeln brennen. Und das sind zuallererst die Probleme mit der Verkehrsanbindung, sprich: Marschbahn und B 5-Ausbau.

Burkhard Jansen, in der Kreisverwaltung Leiter des Fachbereichs Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur, umriss für die Kieler Gäste kurz die Knackpunkte. „Die Probleme für die Sylt-Pendler ziehen sich nun schon mehr als ein Jahr hin, und die Strecke selbst wird durch die Eingleisigkeit zwischen Niebüll und Klanxbüll sowie Morsum und Westerland eingeschränkt.“ Der zweigleisige Ausbau des ersteren Abschnitts sei zumindest schon in den Bedarfsplan des Bundes aufgenommen. „Aber Bedarfsplan heißt eben erst einmal nur Bedarf, mehr nicht.“ Und es werde keine neuen Trassenvergaben und damit mehr Wirtschaftlichkeit auf der Strecke geben, wenn nur einer der Abschnitte zweigleisig ausgebaut werde. Die Nachwirkungen der Probleme mit den defekten Waggons von der Nord-Ostsee-Bahn seien immer noch zu spüren. „Und die Bahn kann statt der in Stoßzeiten notwendigen Zwölf-Wagen-Züge nur Zehn-Wagen-Züge einsetzen, weil die Bahnsteige an fünf Stationen nördlich Husum zu kurz sind.“

Wie denn der Kreis zum Sylt-Shuttle Plus (SSP) stehen und wie er die Notwendigkeit beurteilen würde, die gesamte Strecke zweigleisig auszubauen, wollte Kai Vogel (SPD) wissen. Der SSP besteht aus zwei Wagen, die – streckenweise angehängt an den Autozug – zwischen Westerland und Bredstedt, Husum oder am Wochenende sogar einmal auch nach Hamburg-Altona pendeln. Die Bahn hatte sich damit Vorteile bei der Trassenvergabe verschafft. Durch das An- und Abkuppeln dauert die Fahrt aber deutlich länger als mit dem Regionalexpress, und zudem gelten für ihn nur teure Fernverkehrs-Tickets.

„Der SSP gehört nicht zum Personennahverkehr. Da steht dann ein Personenzug in Niebüll und die Schüler können nicht einsteigen“, antwortete Jansen. Das Pendler-Konzept der Bahn müsse aber ohnehin ohne den SSP funktionieren.

Und zwischen Morsum und Westerland reiche die Bebauung bis an die Strecke heran: „Um hier zweigleisig auszubauen, muss man in den Siedlungsbereich eingreifen – ein langes und teures Verfahren.“

„Der SSP ist für mich nutzlos“, meinte Manfred Uekermann, CDU-Fraktionschef im Kreistag und Vorsitzender der Insel- und Halligkonferenz. „Aber wir dürfen jetzt nicht die Chance vergeben, wenigstens den Abschnitt zwischen Niebüll und Klanxbüll zu erweitern, denn das würde schon mehr Zuverlässigkeit im Fahrplan bedeuten – und dafür brauchen wir Ihre Unterstützung“, appellierte er an die Kieler Ausschuss-Mitglieder.

Und Christian Sörensen von der Abteilung Verkehr und Straßenbau im Ministerium ergänzte: „Die Lage auf der Marschbahn ist dramatisch: Vergangene Woche wurden 48,8 Prozent Pünktlichkeit erreicht bei vertraglich zugesicherten mehr als 90 Prozent.“ Aber da beim SSP die Eigenwirtschaftlichkeit für die Bahn greife, welche Vorrang vor anderen Regularien habe, gebe es für das Ministerium keine Möglichkeit zum Eingreifen.

Dass die Bahn nicht in der Lage sei, die Bahnsteige vor 2019 zu verlängern, sorgte für Unverständnis. Und der Vorschlag, doch Doppelstockwagen mit mehr Passagier-Kapazität zu fahren, sei auch nicht so einfach umzusetzen, so Jansen: „Die lassen sich mit den anderen Waggons nicht koppeln. Da müsste man ganze Zuggarnituren austauschen.“

Beim Thema Ausbau der B 5 südlich von Husum sei das größte Problem die Bereitstellung von Ausweichstrecken, während die Bundesstraße auf drei Spuren erweitert wird. „Die müssen vor Beginn der Baumaßnahmen ertüchtigt werden – und eine Spur der B 5 muss auch während der Erweiterung befahrbar bleiben“, erläuterte Jansen. Immerhin sei diese Straße die Hauptverkehrsader zu den Inseln an der Westküste. „Überlegen Sie mal, was das in der Saison bedeutet.“ Derzeit sei keine Ausweichstrecke realistisch nutzbar: „Durch Witzwort kommen sie mit einem 44-Tonner nicht durch. Und schon gar nicht im Begegnungsverkehr.“

Als neuen Tagesordnungspunkt hatte die SPD noch das Thema „Finanzielle und wirtschaftliche Folgen für Nordfriesland aufgrund des Ausbaustopps der Windenergie“ auf die Agenda setzen lassen. Auch hier hatte Jansen eine klare Meinung: „Wir sind wegen der neu geforderten Abstände zur Wohnbebauung hauptsächlich in Sorge um die Bestandsanlagen. Da brauchen wir eine flexible Regelung, wenn die bestehenden Windparks zur Erneuerung anstehen“, gab er den Ausschuss-Mitgliedern am Ende der Sitzung mit auf den Weg.