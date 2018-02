Altes Handwerk : „Vergolder erschaffen Illusionen“

In einer Husumer Galerie arbeitet Bente Michaelsen-Staege in einem exotischen Beruf: Sie ist Vergolderin.

27. Februar 2018, 14:00 Uhr

Auf dem großen Arbeitstisch mit Kerben und Klecksen hat sich Bente Michaelsen-Staege ein Fragment, das zu einer Skulptur gehört, zurechtgelegt: der Faltenwurf eines Mantels soll mit Gold eingefasst werden.

Behutsam öffnet die Vergolderin eine kleine Pappschachtel und entnimmt dieser eine Art Album im Kleinstformat. Zwischen dessen Seiten ruht, bedeckt von Pergament, fein ausgewalztes Metall: Blattgold, wie ein fast durchsichtiges, schimmerndes Gespinst. Die Fachfrau pustet kurz über das zarte Material, das in dem sanften Luftstoß willig ein Eckchen anlupft: Mit einer Art Pfannenmesser hebt sie das sofort knitternde Metallblättchen auf ihr mit Leder bezogenes Vergolderbrett und zerteilt es in Streifchen. Vorsichtig nimmt die 36-Jährige diese auf und legt sie leicht überlappend auf den gipsenen Mantelsaum. Das geschieht mit dem „Anschießer“ – einem kleinen, kammartigen Instrument mit langem und elastischem Naturhaar. Die Metallfolie, die eben noch beim leisesten Luftzug knitterte, schmiegt sich jetzt wie ein zarter Schleier an jede Kontur.

Blattgold ist nur etwa ein zehntausendstel Millimeter dick und besteht oft aus eingeschmolzenen Grundstoffen: „Zahngold oder Eheringe – das Material hat Geschichte und Seele. Man muss behutsam und respektvoll damit umgehen.“

Bente Michaelsen-Staege übt als Rahmenvergolderin in der Husumer Galerie Tobien einen exotischen Beruf aus. Bei ihrem ausgeprägten Interesse für Kunst war es für sie ein Glücksfall, dass sie als Gymnasiastin in der Galerie ein zweiwöchiges Praktikum absolvieren durfte. Nach dem Abitur stand ihr Berufswunsch sofort fest: Vergolderin. Drei Jahre dauerte die Ausbildung, mit der sie 2001 begonnen hatte. „Es gibt nur eine Berufsschulklasse für Vergolder – und die ist in München“, erzählt sie. „Man teilt sich die Klasse mit den angehenden, eher im Süden Deutschlands tätigen Kirchenmalern, die ein ähnliches Berufsbild haben.“

In der hell erleuchteten Werkstatt riecht es nach Holz und Farben, nach Terpentin und anderen, für eine Laiennase undefinierbaren Tinkturen. Die höchste Tugend in diesem Beruf ist Geduld – „mit dem Material und mit sich selbst“, meint Bente Michaelsen-Staege. Sie legt das Vergolderbrett aus der Hand, lässt den prüfenden Blick über ihre Arbeit gleiten und mustert dann die auf Gestellen ruhenden Leisten und Bilderrahmen, die Flaschen mit besonderen Flüssigkeiten sowie ihre speziellen Gerätschaften und Werkzeuge. Sie breitet die Arme weit aus und vollführt eine elegante Halbdrehung. „Die Arbeit hier in der Werkstatt ist wie ein Geschenk“, sagt sie zufrieden. „Die Leisten für die rohen Rahmen werden zugeschnitten, auf Gehrung gebracht und zusammengesetzt. Bevor Gold oder ein anderes Metall aufgebracht werden kann, muss der Rahmen schichtweise vorbehandelt sein, unter anderem mit verschiedenen Kreidegründen.“ Dazu gehören Materialien mit Namen wie „Champagnerkreide“, „Bologneser Kreide“ oder „China-Clay“. Diese Grundierung ist reine Handarbeit. Dabei werden die Ecken und Schnittkanten unsichtbar gemacht. So kann die sorgfältige Fertigung eines durchschnittlich großen Rahmens durchaus eine Woche Zeit in Anspruch nehmen. Außerdem braucht es Fingerspitzengefühl und handwerkliches Geschick – auch beim Gebrauch von Säge und Hammer.

Ein sicherer Blick für Proportionen und die ästhetische Gesamtwirkung sind Voraussetzung für ihre Arbeit. Dann müssen Passepartouts ausgemessen, Glas zugeschnitten und Gipsabdrücke angefertigt werden können. Zum Handwerker-Repertoire gehören außerdem: gravieren und radieren sowie Verzierungstechniken und Hinterglasvergoldung. Auch ein nicht verschwenderische Umgang mit dem Material ist wichtig.

Vergoldet wurde bereits zur Zeit der ägyptischen Pharaone. Auch die Werkzeuge haben sich im Laufe vieler Jahrhunderte nicht geändert. Goldene Verzierungen demonstrierten früher Reichtum und Macht – auch wenn es sich nur um Gips handelte, der mit einer feinen – freilich kostspieligen – Schicht aus Blattgold überzogen war. „Vergolder erschufen Illusionen“, erzählt Bente Michaelsen-Staege, die meistens mit Orange- und Weißgold sowie mit Silber und Platin arbeitet.

Sie ist aber nicht nur in der Werkstatt tätig, sondern berät Kunden, setzt sich mit Künstlern auseinander und bereitet deren Ausstellungen in der Galerie vor.

Für Bente Michaelsen-Staege ist ihr Beruf gleichzeitig Berufung: „Ich freue mich jeden Tag auf meine Arbeit. Dem Ganzen wohnt ein Zauber inne.“