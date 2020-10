Pastorin aus nordfriesland : Verehrerpost nach Fernsehauftritt: Hannelore Frank spricht als erste Frau „Wort zum Sonntag“

Die erste Pastorin in Nordfriesland lebte den christlichen Glauben unkonventionell und trotz schwerer Krankheit mit Zuversicht.

Nordfriesland | Von Prof. Dr. Thomas Steensen

Vor einem halben Jahrhundert wurde es offiziell: Erstmals trat in Nordfriesland eine Pastorin ihren Dienst an: Hannelore Frank in List auf Sylt. Bis dahin war es ein langer, steiniger Weg.

Geboren wurde Hannelore Frank am 7. Dezember 1927 im thüringischen Gotha. In der oberfränkischen Stadt Hof wuchs sie auf. Ihr Vater betrieb dort ein Papierwarengeschäft.

Nach dem Abitur lernte Hannelore Staeckert „Papierkaufmann“, begann dann in Heidelberg mit dem Theologiestudium. Sie störte sich an der Selbstsicherheit der Kirche, und nun wollte sie dem Glauben auf den Grund gehen.

Über ihren künftigen Beruf machte sie sich noch keine Gedanken. „Wäre mir damals klar gewesen, welche Schwierigkeiten einer Frau als Theologin bevorstehen, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte“, sagte sie 1969 dem Zeit-Reporter Ben Witter, einem der damals bekanntesten deutschen Journalisten.

Als sie 1948 ihr Studium aufnahm, war es in Deutschland noch fast undenkbar, dass eine Frau Pastorin werden könne. Zwar waren Frauen in den meisten Teilen Deutschlands seit dem beginnenden 20. Jahrhundert zum Theologiestudium zugelassen. Aber das Pastorenamt blieb Männern vorbehalten.

Häufig angeführt wurden Worte des Apostels Paulus wie: „Lasset eure Weiber schweigen in der Gemeinde.“ Allenfalls konnte eine Frau zum Beispiel Religion in der Schule unterrichten. Zudem galt die „Zölibatsklausel“: Heiratete sie einen Pfarrer, dann sollte sie als Hausfrau und Mutter an der Seite ihres Mannes stehen, als „Frau Pastor“, ohne aber Pastorin zu sein.

Hannelore Staeckert setzte ihr Studium in Kiel und Tübingen fort. In Kiel lernte sie Henning Frank kennen, der ebenfalls Theologie studierte und Pastor in Wenningstedt auf Sylt wurde. Mit 23 heiratete sie ihn. Sie machte ihr erstes Examen und besuchte das Predigerseminar, aber zunächst ohne Aussicht, Pastorin zu werden.

„Ich habe die Landeskirche von Schleswig-Holstein bekniet, meine Ausbildung zu beenden. Das dauerte vier Jahre. Schließlich wurde ich Vikarin in Westerland, vertrat sämtliche Inselpastoren bei Krankheit und Urlaub und verdiente endlich pro Gottesdienst dreißig Mark.“

Seit dem Sommer 1959 war die Pfarrstelle in List auf Sylt frei, sie wollte gern dort arbeiten, der Kirchenvorstand stimmte zu, aber der Bischof für Schleswig, Reinhard Wester, lehnte ab.

Doch auch in der Kirche pochten immer mehr Frauen auf Gleichberechtigung. Die erste Frau in Deutschland, die tatsächlich evangelisch-lutherische Pastorin wurde, war im Jahr 1958 Elisabeth Haseloff in Lübeck. Hannelore Frank wurde am 21. August 1961 in Wenningstedt auf Sylt ordiniert, bekam aber zunächst keine Pfarrstelle. Sie arbeitete 1961-69 als „Beauftragte für Frauenarbeit“ in der Propstei Südtondern. Im Jahr 1969 erhielt sie die Ernennung zur Provinzialvikarin in List auf Sylt und wurde im Jahr darauf schließlich offiziell Pastorin in der Gemeinde St. Jürgen, der nördlichsten in Deutschland.

Diesmal stimmte auch der Bischof, mittlerweile Alfred Petersen, der Ernennung zu. Sie war die erste Pastorin in Nordfriesland.

Schon vorher trat sie deutschlandweit in Erscheinung und wurde hier bereits als Pastorin bezeichnet. Im Fernsehen sprach sie als erste Frau überhaupt das „Wort zum Sonntag“, eine Sendung, die als streng, bieder und knochentrocken galt. Der Spiegel schrieb am 30. Juni 1969: „Deutschlands nördlichster Pastorin Hannelore Frank, 41, gelang ein kleines Wunder: Die geistliche Dame, die sonst nur der kleinen Gemeinde in List auf der Sonnen-Insel Sylt predigt, brachte ein Programm-Fossil bundesweit in die Schlagzeilen, aus dem gemeinhin nicht einmal stoffhungrige TV-Kritiker Zeilen schinden mögen. Pastorin Frank, eine zierliche Blondine, die nach eigenem Bekenntnis neben der Gemeindearbeit ‚keine sonderlich frommen Bücher, eher ein bisschen freche‘ schreibt, änderte ihren persönlichen Stil auch nicht für den Bildschirm: ‚Ich bemühe mich, so unkonventionell wie eben möglich zu sprechen.‘ In allen deutschen Landen gewann gelangweiltes Fernseh-Volk sogleich Geschmack an der kleinen Klaren aus dem Norden. Noch jetzt erhält die Pastorin und Pastorengattin täglich Verehrerpost.“

Auch in ihrer Gemeinde St. Jürgen zeigte sie sich munter, temperamentvoll, selbstbewusst und unkonventionell. Das Lister Pastorat befand sich im Frischwassertal 25 im Erdgeschoss, sie wohnte mit ihrem Mann in Wenningstedt. Ihre Räume in List ließ sie in eigenwilligen Farben streichen: die Türen grün und rot, das Büro gelb, den Konfirmandenraum marineblau, und zwar jeweils auch die Decken.

Als die Lister Kirche gestrichen werden sollte, wählte sie die Farben Tannengrün und intensives, helles Rot. Die Meinung der Lister war geteilt. Einige sagten: Wie kann man nur? Die meisten gewöhnten sich daran, und vielen gefiel es dann sogar. Bei der Restaurierung um 2000 wurde die ungewöhnliche Bemalung rückgängig gemacht. Die Konfirmanden durften in ihrem Unterricht Kaugummi kauen.

Sie verfasste mehrere Ratgeber zur Lebenshilfe und Mut machende Bücher aus christlicher Sicht wie „Wo uns der Schuh drückt“ (1962), „Leben angesichts des Todes“ (1968), „Auf der Suche nach dem eigenen Ich“ (1969) und „Und trotzdem bin ich Optimist“ (1970). Sie ging darin auf konkrete Lebenssituationen ein und redete ihre Leser direkt an, ohne belehrenden Unterton. Nach ihrem Tod erschienen ihre Bücher „Damals ist heute. Biblische Geschichten für unsere Zeit“, „Zuversicht. Begleiter für jeden Tag des Jahres“ und als letztes und zehntes „Lebenskunst für Christenmenschen“, das sie wenige Wochen vor ihrem Tod abschloss.

Sie starb am 21. Juli 1973 mit 45 Jahren im Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf an Krebs und wurde, wie sie es sich gewünscht hatte, in List auf Sylt begraben. Den Trauergottesdienst hielt ihr eigener Mann. In einem ihrer Bücher schrieb sie: „Wenn man weiß, warum man gelebt hat, vielleicht auch nur ahnt, worauf es ankommt und wohin es mit uns hinauswill, dann kann man ebenso gut weiterleben wie abgerufen werden: Man ist einverstanden mit dem einen wie mit dem anderen.“

Der Weg der Hannelore Frank zur Pastorenstelle war steinig und mit manchen Hindernissen verstellt. Ihre Nachfolgerinnen hatten es leichter. Im Jahr 1992 wurde in Hamburg sogar die weltweit erste Bischöfin gewählt: Maria Jepsen. Auch sie steht in Verbindung mit Nordfriesland. 1978-90 war sie Pastorin in Leck, seit 2010 lebt sie in Husum.

Heute sind im Kirchenkreis Nordfriesland 27 Pastorinnen tätig. Das entspricht einem Anteil von gut 42 Prozent an der Pastorenschaft. Bei den Pröpsten besteht sogar eine Parität: Der Kirchenkreis wird zu je 50 Prozent „regiert“ von Pröpstin Annegret Wegner-Braun und Propst Jürgen Jessen-Thiesen.