Verdienstkreuz für Sylter Lehrer : Verdienstkreuz für Einsatz in Peru

Seit Jahrzehnten hat sich der Westerländer Klaus Vollgraf neben seinem Beruf als Lehrer am Schulzentrum Sylt um zahlreiche Aufbauprojekte in Mittelamerika gekümmert. Jetzt ist ihm für dieses ehrenamtliche Engagement von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik verliehen worden. Vollgraf nahm es gestern in Kiel in einer Feier mit weiteren Ehrenamtlichen aus anderen Teilen des Landes aus den Händen von Ministerpräsident Daniel Günther entgegen.

Klaus Vollgraf ist Gründer sowie Vorsitzender des Sylter Vereins Padrino, zu dem die Regionalschule Sylt eine Patenschaft übernommen hat. Mit Spenden sowie dem Verkauf von peruanischen Wollwaren und Kunsthandwerk unterstützt er Kinder und Jugendliche in Peru. In den 80er-Jahren lernte er die Dominikanerschwester Maria Francisca und ihr Projekt um den Bau des Colegio San Martin des Porres kennen. Daheim auf der Insel organisierte er jährlich einen Weihnachtsmarkt, dessen Erlös diesem Projekt zugutekam. Später weitete er seinen Einsatz aus, so dass nicht nur auf Weihnachts- und Adventsmärkten, sondern auch in Geschäften auf Sylt und in Reinbek Waren für den guten Zweck verkauft werden. Finanziert wurden damit Lernmaterial, der Ausbau der Schulgebäude, die Ausstattung der Klassenräume, Lebensmittel, Arztbesuche und Medikamente.

Später unterstützte Klaus Vollgraf ein Dorf in den Anden. Dort wurden Schulungen für Frauen finanziert.1993 begann der Aufbau einer Schule. Seit Jahren engagiert sich Klaus Vollgraf in der Stadt Sullana im Nordwesten Perus. Hier wurde eine Tafel aufgebaut, die täglich bis zu 200 Kinder mit Essen versorgt.

erstellt am 23.Aug.2017 | 08:00 Uhr