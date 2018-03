Nordfriesland : Veranstaltungen: Ei, was machen wir zu Ostern?

Die Auswahl unter den Höhepunkten im Veranstaltungskalender der Region zu Ostern fällt gar nicht so leicht.

von Friederike Reußner

28. März 2018, 15:00 Uhr

Mit Familie, Freunden oder entspannt allein: Wer noch nicht weiß, was er an den Ostertagen unternehmen soll, findet in unseren Highlights aus der Region sicherlich Inspiration.

Gründonnerstag

St. Peter-Ording: 11 bis 16 Uhr, Tag des Schafes, Aktionstag für Kinder, Erlebnis-Promenade

St. Peter-Ording: 14.30 Uhr, Puppenspiel „Schaf Ahoi“, Aufführung des Landestheaters im Dünen-Hus

Karfreitag

Tönning: 15 Uhr, Musik im Karfreitagsgottesdienst, Kammerorchester spielt unter anderem die „Kleine Passionsmusik“ von Carl Loewe, St.- Laurentius-Kirche

Karsonnabend

Husum: 19 Uhr, Konzert der Kammerphilharmonie Köln, gespielt wird klassische Musik, Rittersaal im Schloss vor Husum, Kartenvorverkauf in der Schlossbuchhandlung Husum

Husum: 20.30 Uhr, Konzert von Rumba de Bodas, gespielt wird eine Mischung aus Swing, Ska, Balkan, Reggae und Latin, Speicher Husum

Husum: 23 Uhr, Ei Karamba Party, Sturm und Drang

Pellworm: 11 bis 17 Uhr, Ostermarkt, „Pelwormer Danzsool“ am Kaydeich

Pellworm: 12 bis 16.30 Uhr, Ostereier-Sammelspaß auf der Pellwormer Osterwiese, Multisportarena am Kaydeich

St. Peter-Ording: 14 Uhr, Osterlauf, gelaufen werden können bis zu vier Runden auf der Strecke von 2,5 Kilometern, Anmeldung im Dünen-Hus

St. Peter-Ording: 13.30 Uhr Bambini-Ostereierlauf, Kinder bis fünf Jahre laufen mit dem Osterhasen um die Wette, Erlebnis-Promenade

St. Peter-Ording: 31. März bis 2. April, 11 bis 19 Uhr, Ostermarkt, Marktplatz

Ostersonntag

Husum: 10-16 Uhr, Bike Event Husum 2018, Motorradtreffen, Robert-Koch-Straße

Husum: 13 Uhr, Motorrad- Gottesdienst Husum, Start des MOGO-Korso von der Robert-Koch-Straße 8 zum Marktplatz Husum um 12 Uhr

Pellworm: 22 Uhr, Oster-Disco, Danzsool am Kaydeich

Nordstrand: 11 bis 16.30 Uhr, Schiffsausflug mit Ostereiersuche auf der Hallig Nordstrandischmoor, Hafen Strucklahnungshörn

St. Peter-Ording: 11 Uhr, Osterfest mit Bastelaktionen und Puppentheater für Kinder, Westküstenpark

Friedrichstadt: 1. bis 7. April, „Friedrichstadt legt goldene Eier“, 300 Eier werden in der Stadt versteckt und können bei der Touristinformation gegen Schokoladeneier eingetauscht werden

Ostermontag

Schobüll: 18 Uhr, Osterkonzert im Kirchlein am Meer, David Geringas (Cello) und Ian Fountain (Klavier) spielen Werke von Sergej Prokofjew, Alfred Schnittke und die „New Goldberg Variations“, Kartenvorverkauf in der Schlossbuchhandlung Husum

Nordstrand: 11.30 bis 17.15 Uhr, Schiffsausflug mit Ostereiersuche auf der Hallig Nordstrandischmoor, Hafen Strucklahnungshörn



St. Peter-Ording: 20 Uhr, Osterkonzert für Sopran und Orgel, Kirche St. Peter

St. Peter-Ording: 14.30 Uhr, Kindertheater „Bauer Beck fährt weg“, Puppenspiel mit dem Landestheater, Dünen-Hus

Osterfeuer

Nordstrand: Ostersonnabend, 18 Uhr, Süderhafen

Garding: Ostersonnabend, 18 Uhr, Stadtwald, Kirchkoogweg

Schwabstedt: Ostersonnabend, 18 Uhr, am Bretjeberg

Schwesing: Ostersonnabend, 19 Uhr, Pastoratswiese

Oldenswort: Ostersonnabend, 19 Uhr, Feuerwehrgerätehaus, Königskampweg 2

Tating: Ostersonnabend, 19 Uhr, alter Bunker in Tating-Tholendorf

Osterhever: Ostersonnabend, 19.30 Uhr, Feuerwehrgerätehaus, Lerchenweg

St. Peter-Ording: Ostersonnabend, 19.30, Osterfeuer, Erlebnis-Promenade

Pellworm: Ostersonntag, 19 Uhr, Parkplatz am Leuchtturm





Alle Angaben ohne Gewähr