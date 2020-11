Nordstrand : Vandalismus in Vorgärten

Drei Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung sind bei der Polizei in Hattstedt eingegangen.

12. November 2020, 10:37 Uhr

Nordstrand | Die Polizei Hattstedt sucht in Zusammenhang mit mehreren Sachbeschädigungen nach Zeugen.

In der Nacht zu Dienstag (9./10. November) kam es

in der Zeit zwischen Mitternacht und 4 Uhr auf Nordstrand zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung. Betroffen sind die Straßen Moordeich und Engländer Deich. Bislang wurden drei Strafanzeigen bei der Polizei erstattet. So wurden beispielsweise in Vorgärten Pflanzen herausgerissen oder Blumenkübel beschädigt.

Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Hattstedt, Telefon 04846/ 2079950 oder per E-Mail unter Hattstedt.PSt@Polizei.LandSH.de zu melden.