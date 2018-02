St. Peter-Ording : Valentins-Tage in St. Peter-Ording

Mit Party, Poetry-Slam und vielem mehr dreht sich in St. Peter-Ording eine Woche lang alles um die traute Zweisamkeit.

von Ilse Buchwald

11. Februar 2018, 18:30 Uhr

St. Peter-Ording | Dass sich im Winter nicht nur Natur und Landschaft stimmungsvoll zeigen, stellt St. Peter-Ording mit der ersten Themenwoche des Jahres unter Beweis. Vom romantischen Valentinstag am 14. Februar bis zum knisternden Biikebrennen am 21. Februar lautet das Motto „Verliebt in SPO“. Dies ist durchaus zweideutig zu verstehen, denn das Programm ist nicht nur auf Verliebte zugeschnitten, sondern bietet allen Liebhabern des Küstenorts Neuentdeckungen und ungewohnte Perspektiven, so die Tourismus-Zentrale (TZ).

Zur offiziellen Eröffnung der Themenwoche am „Tag der Liebenden“, Mittwoch (14. Februar), setzt die Tourismus-Zentrale in der Dämmerung mehrere Leuchtskulpturen im Ortsteil Dorf (Marktplatz) in Szene, die während der ganzen Woche zu bewundern sind. Im Anschluss können frisch, bereits länger und möglicherweise künftig Verliebte einen stimmungsvollen Abend entweder mit einem Valentinstag-Menü im Restaurant Sandperle oder bei der Valentines Eve meets Sunset Soul Session mit Valentines Dinner und Musik im Beach Motel verbringen.

Zur Stimmung der Themenwoche passt am Donnerstag (15.Februar) das Candlelight Shopping bis 21 Uhr im Ortsteil Dorf. Auch das Museum Landschaft Eiderstedt öffnet zusätzlich für abendliche Besuche. Der Eintritt ist von 16 bis 21 Uhr kostenfrei.

Der Freitagabend (16. Februar) steht ganz im Zeichen der Liebe in all ihren Facetten – mal kritisch, mal humoristisch, mal ernst. Vier Poetry Slammer aus dem Norden erobern ab 20 Uhr die Bühne im Dünen-Hus – neben der amtierenden Landesmeisterin Victoria Helene Bergemann und Newcomerin Selina Seemann lesen und berichten Armin Sengbusch und Michel Kühn zum Thema des Abends „Sehr verliebt – Meer verliebt“. Durch den Abend führt Björn Högsdal.

Am Sonnabend (17. Februar) ab 21 Uhr lädt die Tourismus-Zentrale erstmals zur Party ins Dünen-Hus ein. Bei rockigen Stücken der 1980er bis hin zu aktuellen Stücken können Gäste und Einheimische mit dem Partner oder auch der besten Freundin fröhlich feiern. Am ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres (18. Februar) haben Geschäfte und Boutiquen in den Ortsteilen Bad und Dorf von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Wie jedes Jahr vertreibt das traditionelle Biikebrennen am 21. Februar auf der Erlebnis-Promenade den Winter. Begleitet von Live-Musik, Budenzauber und Glühwein wird pünktlich um 19 Uhr das Feuer entfacht.

Das Kino Nordlicht im Ortsteil Bad zeigt anlässlich der Themenwoche verschiedene „Filme fürs Herz“. Ein Geschichtenerzähler wird an verschieden Plätzen die Gäste an erotischen und romantischen Geschichten teilhaben lassen.