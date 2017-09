Bürgermeister-Interview : Uwe Schmitz: Positive Routine – aber bitte nicht zu viel

vergrößern 1 von 1 Foto: Bandixen 1 von 1

von Friederike Reußner

erstellt am 08.Sep.2017 | 12:00 Uhr

Zum Abschluss unserer Sommerpausen-Plaudereien bekommt Bürgermeister Uwe Schmitz das Wort.

Das letzte Interview, das wir geführt haben, war vor der Bürgermeister-Wahl. Darin ging es auch um Ihren Wahlslogan „Kurs halten“. Wie sehr ist es Ihnen gelungen, den Kurs in Husum zu halten – und wie oft mussten Sie davon abweichen?

Grundsätzlich ist „Kurs halten“ für mich ein kommunikativer Ansatz, und bedeutet, die Bürger bei politischen Entscheidungen mitzunehmen. Das ist immer dann besonders herausfordernd, wenn die Stadt Husum über Themen nicht allein entscheiden kann. Wie bei der Diskussion um die Deichverbreiterung und die Gestaltung des Dockkoogs, bei diesem Thema sind wir natürlich auf das Land und den nachgeordneten Landesbetrieb für Küstenschutz angewiesen. Da ist beispielsweise die aktuelle Zeitplanung, nach der das Land den Deich frühestens in sieben Jahren verstärkt, eine Herausforderung – obwohl ich vom LKN-Chef in dieser Hinsicht immer Gesprächsbereitschaft signalisiert bekommen habe.

Zunächst aber haben wir von Umweltminister Habeck ja ins Stammbuch geschrieben bekommen, dass wir uns Gedanken machen müssen, was wir an welcher Stelle an Infrastruktur wirklich haben möchten.

Was Husum am Dockkoog will, das ist doch aber im Groben klar, oder nicht?

Ja, es gibt einen Beschluss, der ein Hotel und Erholungsmöglichkeiten für Einheimische vorsieht und auch einen neuen Campingplatz nicht ausschließt. Aber wir müssen konkreter werden. Wenn wir den Flächennutzungsplan erstellen, reicht es nicht, wenn wir darin aufzählen, was alles entstehen könnte – das muss konkreter werden. Es kommt dabei nicht auf den letzten Quadratmeter an, aber es muss schon klar sein, wo das Hotel stehen soll.

Muss die Stadt dann nicht vorher einen Investor für den Hotel-Neubau haben?

Den konkreten Investor nicht, aber es muss klar sein, wie viel Fläche so einem Investor zur Verfügung stehen würde.

Wie viele Investoren gibt es denn, die derzeit Interesse signalisieren?

Es gibt verschiedene, die sagen: Wir haben nach wie vor Interesse.

Herr Hofeditz von den Grünen hat bei uns in der Zeitung den Vorschlag gemacht, erst das Hotel und einen Campingplatz neu zu bauen und beiden Zeit zu geben, wirtschaftlich rentabel zu sein, und erst so in zehn Jahren das Land den Deich verstärken zu lassen. Kann das aus Ihrer Sicht funktionieren?

Wenn es klappen würde, ist das eine gute Idee. Aber: Wenn Sie jetzt einem Hotel-Betreiber sagen, er kann bauen, hat aber dann für zwei bis zweieinhalb Jahre eine Baustelle vor der Haustür– ich kann mir kaum vorstellen, dass das funktioniert. Aber ich kann das nicht abschließend beurteilen – da müssten wir uns von jemandem beraten lassen, der sich damit wirklich auskennt.

Kommen wir zu weiteren Ideen: In unseren Sommer-Interviews kam auch der Vorschlag auf, dass Husum wieder selbst Sozialwohnungen bauen sollte.

Dass Bedarf an günstigen Wohnungen da ist, ist klar – das betrifft ja nicht nur Husum. Am liebsten wäre mir natürlich, wenn man zusammen mit Dritten günstigen Wohnraum schafft, wie wir es mit der Gewoba oder dem Investor am Trommelberg schon praktizieren. Aus meiner Sicht als Bau-Laie macht die Gewoba ihren Job in Husum schon ganz ordentlich. Als Stadt haben wir in den vergangenen Jahren auch eigenen Wohnungsbestand veräußert, weil wir ihn aus finanziellen Gründen nicht mehr unterhalten konnten. Ob wir nun wieder mit dem Bauen anfangen sollen, lasse ich mal dahin gestellt.

Ein hochemotionales Thema war in diesem Sommer ja der Entwurf für den Finanzamts-Neubau. Können Sie die Aufregung verstehen? Und wie sehen Sie die Chancen, dass man mit dem Land aushandeln kann, dass das Gebäude optisch doch noch anders daher kommt?

Zunächst einmal finde ich es gut, dass sich Bürgerinnen und Bürger mit dem Stadtbild auseinandersetzen. Was mich bei dem Thema etwas gestört hat, ist, dass sich die Diskussion fast nur auf den städtebaulichen Aspekt beschränkt hat. Lassen Sie mich etwas ausführlicher antworten: Fest steht, dass wir uns dafür eingesetzt haben, dass das Finanzamt nach Husum kommt. Und dass es eine Vorgabe des Landes war, dass der Neubau in der Nähe des bisherigen Finanzamts stehen muss. Wir als Stadt haben einen Bebauungsplan auf den Weg gebracht und der jetzt viel diskutierte Entwurf bewegt sich in den Grenzen dieses B-Plans. Beim Wettbewerb war zudem eine Voraussetzung, dass der Neubau energetisch hochwertig ist – und dieser viel diskutierte Entwurf wird diesen Ansprüchen am ehesten gerecht. Selbstverständlich müssen Funktionalitäten, die den Anforderungen einer Finanzverwaltung gerecht werden, auch erfüllt werden.

Ich halte zudem das, was Dr. von Hielmcrone gesagt hat, für höchst zutreffend: Dass sich der Entwurf im Verhältnis zum Nordseemuseum und dem alten Finanzamt sehr zurückhält. Und das ist für mich ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass sich moderne Funktionsgebäude optisch in jeder Hinsicht an denkmalgeschützte Gebäude anpassen müssen.

Eine Neuerung, die kurz vor der Sommerpause eingeführt wurde, ist ja, dass ein Mitarbeiter im Rathaus jetzt auch als Wirtschafts-Berater tätig ist . . .

. . . als Ansprechpartner für die Wirtschaft.

Warum braucht es den aus Ihrer Sicht?

Je nachdem, was einzelne Wirtschaftsbetreibende brauchen und wollen, ist immer auch eine Menge Bürokratie abzuarbeiten. Es geht darum, dass der Kollege vermittelt und koordiniert, damit jemand, der sich hier ansiedeln will, einen Ansprechpartner hat. Und dann kann der Kollege Michael Schirduan den einen oder anderen Kontakt herstellen. Wir müssen nun in der Praxis sehen, wie die konkreten Bedarfe sind.

Nun sucht die Stadt ja wieder einen neuen Leiter für das Jugendzentrum Biss.

Ja, wir haben Bewerbungen vorliegen.

Werden Sie den Vorgänger, der nach unserer Kenntnis falsche Angaben in seiner Bewerbung gemacht hat, anzeigen?

Zu Personalangelegenheiten kann ich keine Angaben machen.

Sie haben ja Ihre zweite Amtszeit angetreten. Im Vergleich zur ersten Amtszeit wird vieles für Sie einfacher sein. Gibt es auch Dinge, die heute schwerer sind?

Vor sechs Jahren war alles natürlich viel, viel aufregender. In der Zwischenzeit habe ich natürlich eine gewisse positive Routine erlangt. Ich glaube, wo ich mich gelegentlich selbst am Ohr ziehen muss, ist diese Unbedarftheit, die im Laufe der Zeit verlorengeht: Wenn jemand zu mir kommt und mir von einer Idee erzählt, dass ich dann nicht gleich im Kopf durchrastere, wo die Haken an der Sache sind. Sondern mir eher sage: Der Grundgedanke ist ein guter, wie könnte man das hinkriegen? Das versuche ich auch, aber es gelingt mir nicht immer.