Simonsberg : Urlauberin in Sorge: Wieviel Wasser braucht ein Schaf?

Die Hamburgerin schaltet Landesverband Schleswig-Holsteinischer Schaf- und Ziegenzüchter ein.

von Ilse Buchwald

05. Juni 2020, 17:03 Uhr

Schafe im vollen Wollkleid bei sommerlichen Temperaturen am Deich, die hecheln und offensichtlich Durst haben: Da kommt schnell der Verdacht auf, dass hier Tiere nicht ordentlich gehalten werden. So erging es einer Hamburgerin, die am vergangenen Mittwoch (3. Juni) mit ihrer Familie einen Ausflug zur Badestelle Lundenbergsand unternommen hatte.

Schafe suchten nach Wasser

Dabei fielen ihr dort Schafe auf, denen es offensichtlich zu warm war und die wohl unter Durst litten. Sie hätten versucht, in der Dusche der Badestelle zu trinken, berichtet die Frau, die namentlich nicht genannt werden möchte. Einige wären auch zum Meer gelaufen, hätten dann aber nichts getrunken, weil das Wasser ja zu salzig ist.

Spieleimer der Tochter dient als Trog

Andere hätten versucht, im Schatten einer Sitzbank Abkühlung zu finden. Als Erste-Hilfe-Maßnahme füllte sie viele Male den Spieleimer ihrer Tochter mit Wasser aus der Dusche der Badestelle, wie die Hamburgerin schreibt. „Und die Schafe haben gierig getrunken.“ Ob die Tränkeversorgung nicht in Ordnung gewesen sei, könne sie nicht sagen, das habe sie nicht untersucht.

Auch anderen Besuchern wären die Bedingungen nicht artgerecht erschienen, berichtet sie weiter. Sie wandte sich daher noch am selben Tag per E-Mail an den Landesverband Schleswig-Holsteinischer Schaf- und Ziegenzüchter, der ihr auch antwortete.

Schäfer hätte Anfrage gern entegegen genommen

Der Schäfer aus Simonsberg hätte sich allerdings gefreut, wenn sich die Hamburgerin mit ihren Beobachtungen direkt an ihn gewandt hätte, wie er auf Anfrage unserer Zeitung erklärte. Auch er möchte lieber anonym bleiben. „Ich bin mindestens zwei Mal am Tag draußen am Deich, um unsere Schafe zu kontrollieren. Ich bin auch immer gern bereit, Fragen zu beantworten.“

Zwei Tränken vorhanden

Zu den vermuteten Missständen erklärte er, dass es im Bereich der Badestelle Lundenbergsand zwei Tränken mit Leitungswasser gebe, die von ihm regelmäßig kontrolliert werden. Er habe keine Mängel feststellen können.

Die Tiere seien nicht zum Wasser gelaufen, um zu trinken, erläutert er weiter. Sondern um sich dort im Vorland abzukühlen, wie er aus Erfahrung weiß. „Die Schafe legen sich gern in die Grüppen, um sich den Bauch zu kühlen, oder sie laufen ans Wasser, weil es dort kühler ist als am Deich.“

Schur hatte gerade begonnen

Zu dem Vorwurf, dass sie bei der Wärme noch nicht geschoren waren, sagt der Landwirt, dass an dem Mittwoch gerade mit der Schur begonnen worden sei. „Wir hatten ja einen kühlen Mai, in dem es noch lange Nachtfröste gegeben hat. Da konnten wir noch nichts machen, sonst wären uns die Tiere krank geworden.“

Der Schafzüchterverband bestätigt in seinem Antwortschreiben an die Hamburgerin die Erläuterungen des Schäfers. Darüber hinaus heißt es, dass er dem Verband als sehr zuverlässig und verantwortungsvoll im Umgang mit seinen Tieren bekannt sei.

Zur Frage nach einem Unterstand für die Tiere verweist der Verband auf ein Schreiben des Runden Tisches „Tierschutz in der Nutztierhaltung“, herausgegeben vom Landwirtschaftsministerium SH. Darin heißt es, dass schattenspendende Bauten oder Anpflanzungen im Deich- und Vorlandbereich nach dem Landeswassergesetz und Naturschutzvorschriften verboten seien.

Leichte Brise immer vorhanden

Anders als im Binnenland sei aber am Deich in der Regel immer eine leichte Brise vorhanden, heißt es weiter. Daher sei mit Blick auf extreme Hitze im Sommer kein gesonderter Witterungsschutz erforderlich.

Schafe passen sich an Wetterlagen an

Generell sei die Weidehaltung die artgerechteste Tierhaltung für Schafe, heißt es abschließend in der Antwort des Schafzüchterverbands. Da die Schafe fast das ganze Jahr auf der Weide verbringen, seien sie auch an die unterschiedlichen Wetterlagen angepasst und auf die normalen Schwankungen eingestellt. Zudem isoliere die Wolle nicht nur gegen Kälte, sondern auch gegen Wärme.

Urlauberin wünscht sich schattiges Plätzchen für Schafe

Die Hamburgerin findet es gut, dass der Verband den Schäfer kontaktiert hat. Zumindest wisse er so, dass den Besuchern des Badestrandes das Verhalten der Schafe aufgefallen ist und es vielleicht trotzdem noch zu Verbesserungen der Lebensumstände kommen könnte.

Die Schafe hatten nach ihrer Ansicht offensichtlich sehr großen Durst. „Ich würde mir wünschen, dass die Trinkwasserversorgung vielleicht nochmal überprüft und eventuell erweitert wird und dass die Schafe ein schattiges Plätzchen am Deich finden könnten.“