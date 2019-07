Urlaub im Paradies vor der Haustür

Es gibt nichts Besseres, als mit dem Kanadier für ein paar Stunden in eine vertraute und doch so ganz andere Welt einzutauchen

HUsum/Treia | Morgennebel liegt über der Treene. Nur ein paar Grashalme bahnen sich ihren Weg durch das feuchte Dickicht – um gleich wieder darin zu verschwinden. Ein changierendes Bild – ein bisschen wie der Urknall im Westentaschen-Format. Wo genau ich hinpaddle, kann ich nicht erkennen. Auch mich und mein Boot versucht das wabernde Grau immer wieder zu verschlucken. Doch an einigen Stellen werden bereits gelb-rote Pusteln sichtbar. Die Sonne bahnt sich ihren Weg und macht deutlich, wer hier am Ende die Oberhand behalten wird.

Es gibt Orte, die zur Unzeit ihre größte Pracht entfalten. Im frühen Morgengrauen ist die Treene so ein Ort. Aber auch im Winter, wenn wechselnde Winde Kristall-Partikel über die strubbeligen Felder peitschen oder fallende Wasserstände am Ufer hauchdünne Eisplatten hinterlassen, die sich wie kleine Balkone über die dunkelbraune Fluss-Oberfläche spannen. Im Mai hingegen wird – manchmal auf unangenehme Weise – deutlich, dass der Fluss ein Gebiet mit intensiver Landwirtschaft durchkreuzt. Und im Sommer gibt es Tage, da könnte man die „Schöne im Norden“ trockenen Fußes überqueren, weil sie mit Booten vollgestopft ist.

Aber auch in anderer Hinsicht ist Treene nicht gleich Treene. In Friedrichstadt und Schwabstedt nimmt sie beinahe seenartige Ausmaße an. Dort sind auch Sport- und Ausflugsboote zugelassen. Der Oberlauf zwischen Treßsee und Tarp ist dagegen Naturschutzgebiet. Hier sind Flora und Fauna vor neugierigen Blicken, unermüdlichen Anglern und unbedarften Freizeit-Paddlern sicher. Zwischen Langstedt und Treia mäandert der Fluss zum Teil auf engstem Raum durch eine Jahrtausende alte Auenlandschaft. Dahinter folgt eine Stufe, die zugleich das Ende des schönsten fahrbaren Streckenabschnitts markiert, denn von nun wird die Treene Teil des platten Landes und passt sich an. Fast könnte man sagen: Wie das Land, so der Fluss – geradeaus.

Nach längerer Pause habe ich meinen Wildwasser-Kanadier aus dem Carport geholt, das Fahrrad auf den Gepäckträger geschnallt und mich auf den Weg nach Treia gemacht. Dort will ich in ein paar Stunden auch wieder ankommen – mit dem Boot. Ich schließe das Fahrrad ab und lasse es hinter dem Feuerwehrgerätehaus stehen. Dann geht es weiter nach Hünning. Vor der Brücke gibt es eine kleine Slipanlage. Da will ich einsetzen und mich vom Fluss nach Treia zurücktragen lassen. In der Bantu-Sprache Swahili gibt es nur ein Wort für die deutschen Begriffe Fluss und Kissen. Wie passend, denke ich, wenngleich es nicht ganz so einfach werden dürfte, wie es klingt. Vor allem die engen Kurven, die der Fluss auf diesem Streckenabschnitt macht, erfordern schon ein gewisses fahrerisches Können. Jedenfalls wenn man nicht ständig über Bande gehen und sein Boot unfreiwillig in einen Lastenkahn für losgerissenes Unterholz verwandeln will.

Weil es noch so früh ist, bin ich allein auf weiter Flur – und gleich auch auf dem Wasser. Schwalben, die unter der Brücke ihre Nester gebaut haben, schießen tollkühn übers Wasser – zum Greifen nah und doch wie aus einer anderen Welt. Übermütig stimmt die ganze Flugschule ein vielkehliges Fiepsen an. Es soll mich noch drei, vier Paddelschläge begleiten. Dann taucht der Morgennebel den Fluss in eine fast körperlich spürbare Stille – unterbrochen nur von diesem Glucksen, mit dem das Wasser meine Paddelschläge verschluckt und jenem zarten Plätschern, das entsteht, wenn die Tropfen das Paddelblatt hinunterlaufen und in den Fluss zurückgleiten.

Ich bin allein, aber einsam fühle ich mich nicht. Im Gegenteil: Neben tausenderlei Gedanken, die mir durch den Sinn gehen, weil ich heute endlich mal nicht von A bis Z durchgetaktet bin und nur mein Paddel im Griff haben muss, verwandelt sich die vertraute Umgebung allmählich in ein Wunderland. Kühe glotzen mit ihren großen sanften Augen zu mir herab, als hätten sie noch nie einen Menschen gesehen. Ein Schwanenpaar gleitet vorbei, als probte es für ein Tschaikowski-Ballett, und eine Bisamratte, die sich offenbar für einen Biber hält, schlägt geräuschvoll mit den Hinterpfoten aufs Wasser, bevor sie zum Eingang ihrer Höhle abtaucht. Auf den Gräsern tummeln sich blau schimmernde Libellen, und über der Wasseroberfläche tanzen die Teilchen, als gäb’s kein Morgen.

Auch ich bin eingetaucht in dieses Universum vor der eigenen Haustür, lasse mich treiben und steche mit dem Paddel nur dann ins Wasser, wenn ich den Kurs des Bootes korrigieren muss. Weil ich schon hunderte Male damit unterwegs war, kann ich Boot und Gedanken treiben lassen. Unvermittelt kommt mir in den Sinn, dass Kanadier wie meiner – allerdings aus Leder oder Holz – wichtige Hilfsmittel bei der Erschließung des amerikanischen Nordens waren. Ich denke an John Franklin, der später im ewigen Eis verloren ging. Schon seine Expedition zur Kent-Halbinsel im Nordwesten Kanadas hatte zwischen 1818 und 1822 neun seiner 19 Begleiter das Leben gekostet – von den schier unermesslichen Strapazen, die die Männer durchlitten haben müssen, gar nicht zu sprechen.

Aber da sind auch andere Bilder: die Mörrum zum Beispiel, ein wunderbarer Wildwasserfluss in Südschweden, den ich mit Freunden bestimmt ein Dutzend mal gefahren bin, und an dessen Ufern im Oktober so viele Steinpilze wachsen, dass ich immer als Letzter ans Ziel kam. Aber dafür gab es abends lecker Essen. Und an die „Dänenschleuder“, eine Wildwasser-Schlucht, an der nicht nur Dänen scheitern.

Es ist wohl nicht zuletzt dieses Fernweh, dass ich unweigerlich mit jeder Flussfahrt verbinde und das beide Seiten mit einschließt: Aufbruch und Heimkehr. Gibt es für das Leben überhaupt ein besseres Synonym als den Fluss? Seit Jahrhunderten der gleiche, wird er doch niemals derselbe sein.

Ich erwache aus meinen Tagträumen, weil es kurz vor Treia dann doch noch einmal eng wird. Ich muss mich unter tief hängenden Ästen hindurchzwängen, ohne mich in ihnen zu verfangen und an Fahrt zu verlieren. Denn dann ist alles zu spät, macht der Fluss mit mir, was er will. Noch eine S-Kurve, dann kommt Teil eins vom krönenden Abschluss meiner Paddeltour: die „Stromschnelle“ in Treia. Hier wurde mit Findlingen eine Schwelle gebaut, die sich, je nach Wasserstand, leicht, aber manchmal nur mit Mühe fahren lässt. Obgleich ich auch sie schon hundert Mal heruntergerutscht bin, mach’ ich es wie immer, steige aus und inspiziere den aktuellen Wasserstand. In der Mitte sollte es keine Probleme geben, sage ich mir und klettere zurück ins Boot. Die Schnelle selbst ist – wie ein gutes Essen nach langer Garzeit – eine eher kurze Episode, macht aber immer wieder Spaß.

Den eigentlichen Abschluss des Tages gönne ich mir dann in Friedrichstadt, wo in einem der Grachtenlokale ein kühles Bier auf mich wartet. Wie ich da hinkomme? Erst mit dem Auto, dann weiter mit dem Boot. Genussreiches Ende eines achtstündigen Urlaubs. Das sollte man viel öfter machen.