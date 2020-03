Party in den Messehallen : Update: Neun Verletzte nach Massenschlägerei bei der Party „Russian Night“

Die Polizei rückte mit 19 Streifenwagen an. Auch ein Polizist wurde bei dem Einsatz verletzt.

von Inga Gercke

01. März 2020, 09:28 Uhr

Husum | In Husum hat in der Nacht von Sonnabend (29. Februar) auf Sonntag (1. März) eine Massenschlägerei auf einer Party einen Großeinsatz der Polizei verursacht.

Insgesamt acht Menschen, die in die Schlägerei verwickelt waren, wurden demnach verletzt. Auch ein Polizist sei bei dem Einsatz verletzt worden und habe seinen Dienst nicht fortsetzen können, heißt es von einem Polizeisprecher am Sonntagmorgen.

Bei der Veranstaltung handelte es sich um die „Russian Night“-Party. Laut Veranstalter waren es Gäste der Feier, die sich geschlagen haben.

Was war passiert?

Die Einsatzkräfte wurden gegen 1 Uhr in der Nacht zu einer Veranstaltung gerufen, die in den Messehallen stattfand. Dort waren mehrere Menschen an einer Schlägerei beteiligt.

Nach ersten Erkenntnissen entwickelte sich nach einer Auseinandersetzung im Inneren des Gebäudes eine Schlägerei auf dem Vorplatz. Zur Beruhigung der aggressiven Situation mussten die Beamten Pfefferspray einsetzen.

An der Auseinandersetzung seien rund 40 Menschen beteiligt gewesen, heißt es von der Polizei.

Großaufgebot der Polizei

Diese rückte den Angaben zufolge mit 19 Streifenwagen an. Darunter waren auch Beamte der Landes- und Bundespolizei. Verstärkung kam unter anderem aus Flensburg, Schleswig, Bredstedt, Leck und Dithmarschen.

Mehrere an der Schlägerei beteiligten Personen wurden ersten Ermittlungen zufolge verletzt, fünf von ihnen wurden im Krankenhaus behandelt. Der verletzte Polizist war nicht mehr dienstfähig und wurde ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Er sei aber bereits wieder entlassen wurden, teilt Polizeisprecher Christian Kartheus auf Nachfrage mit.

Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist noch unklar.

Die Ermittlungen zum Hergang laufen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Husum unter der Telefonnummer 04841 - 8300 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?