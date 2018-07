Husum : Untere Neustadt lädt zum Picknick

Am Sonnabend, 14. Juli, von 11 bis 17 Uhr wird auf der weißen Tafel aufgetischt.

von hn

06. Juli 2018, 17:00 Uhr

Es wird wieder gepicknickt in der Unteren Neustadt: Am Sonnabend, 14. Juli, von 11 bis 17 Uhr wird auf der weißen Tafel aufgetischt. Dabei ist es den Gästen der Straße überlassen, ob sie Mitgebrachtes genießen oder sich von der Neustadt-Gastronomie verwöhnen lassen; ob sie Rustikales oder das gute Porzellan bevorzugen. „Unser Hauptanliegen ist es, einen lockeren Rahmen für zwanglose Begegnungen in dennoch stilvoller Atmosphäre zu schaffen“, sagt Inga Kluth, Stellvertretene Vorsitzende des Anliegervereins Untere Neustadt. Musikalisch sind in diesem Jahr zwei Duos am Start: Ab 11 Uhr sorgen die Damen von In2Parts für Unterhaltung, gefolgt von Luca & Eddy, die ab 14 Uhr die Untere Neustadt rocken.Wer sich weiß kleidet, wird in den teilnehmenden Geschäften auch mit kleinen Überraschungen belohnt.