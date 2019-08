Publikum genießt das atmosphärisch dichte Konzert der „Watt’n Poeten“, von „Ötte“ und zu Beginn von „Antiheld“

11. August 2019

langeneß | Nicht immer ist die Überfahrt nach der Hallig Langeneß so poetisch, dass es angemessen wäre, von „grünem Juwel inmitten glatter Nordsee unter blauem Himmel“ zu sprechen; mitunter „kocht“ das Wasser mit giftigen Wellen in mehr als steifer Brise, und die Warften verschwinden hinter einem dünnen Nebelschleier. Dann ist es gut, wenn Heini von Holdt als weitblickender Kapitän die kleine „MS Seeadler“ stets in etwas beruhigtere Gewässerzonen steuert, damit die Fahrgäste nicht blassgrün anlaufen und das Konzert im „Schopstall“ ohne unangenehme Begleitumstände in guter Erinnerung behalten.

Keine Frage: trotz Hin- und Rückfahrt in reichlich kabbeliger See traf das Konzert der „Watt’n Poeten“ mit Norman Keil, Björn Paulsen und Jan „Janne“ Heuser – sowie mit „Ötte“ als Support – mitten in die Seelen des Publikums, und die Konzertreihe „Kultur auf den Halligen“ hat einen weiteren Erfolg in ihrer mehr als elfjährigen Geschichte zu verbuchen.

Christian Otte aus dem Rheinland, alias „Ötte“, mit rotem Filzhütchen und Sonnenbrille, singt mit rauchiger Stimme zur Gitarre von „stillen Momenten“ in einer lauten Zeit, von „Liebe verstehen“ und vom „Wattenmeer“. Begleitet wird er von Alex am Keyboard. Er liebt die sanften Töne, die Beschaulichkeit und das Tiefgründige. So dankt er dem Publikum, dass es das schwarze Hundemädchen, das zu seiner Entourage gehört, toleriert hat und erwähnt, dass er mit seiner Frau bald 30 Jahre verheiratet ist: „Da dürft ihr ruhig klatschen!“

Die drei „Watt’n Poeten“ sind eher kraftvoll und laut – mit Björn und Janne zwei bärtige, kräftige Kerle, die den schmalen, hochgewachsenen Norman in ihre Mitte nehmen. Sie spielen von Anfang an ihre Hits, die die Zuhörer mitreißen: manchmal sind es drei Männer und drei Gitarren, mal ein Duo oder auch solo: „Unsere Herzen schlagen im Takt“ oder „Wenn du mich brauchst, bin ich nicht weit weg.“

Die Zuhörerschaft hat das Konzert rundherum unbeschwert genossen. „Es hat mir wunderbar gefallen“, lächelt Maraike Jochimsen aus Flensburg mit strahlenden Augen, als sie zu der an der Anlegestelle wartenden „MS Seeadler“ zurückkehrt. „Die Stimmung war genial“, sagen Martin und Annika Nissen aus Niebüll. Besonders gefallen habe ihnen die einmalige Ausstrahlung der Künstler, die auf das Publikum eingegangen sind und es immer wieder zum Mitsingen animiert haben.

Einen Abend vorher hatte die Gruppe „Antiheld“ aus Stuttgart mit rauem, deutschem Pop die Bühne gerockt: „Die Band ist auf dem Weg zum Kultstatus“, äußert Malte Jochimsen, der Veranstalter von „Kultur auf den Halligen“. Er ist froh, dass die gesamte Spielsaison bis jetzt glatt über die Bühne gegangen ist und lässt die bisherigen Events Revue passieren: „Fast wie ein Familientreffen“ seien die „Watt’n Poeten“, genauso solide wie die Urgesteine von „Illegal 2001“. Auch die Brüder Wingenfelder seien auf der Liste ganz oben.

Geerdet und ohne Starallüren sei Klaus Lage, Wolfgang Trepper die positivste Überraschung überhaupt und zum Tränenlachen, Jon Flemming Olsen habe sich voll und ganz auf die Halligatmosphäre eingelassen. Kleine Sternstunden sind für Jochimsen die Gruppe Selig, die auf Langeneß ihren Tour-Abschluss gebracht hat, sowie demnächst Hannes Wendt, eine Rocklegende der 1980er Jahre, der das allerletzte Konzert seines Lebens auf der Hallig geben will: „Das sind Momente, da sagst du dir, so viel kannst du nicht falsch gemacht haben.“ Die Konzertreihe gebe das Gefühl einer „eingeschworenen Gemeinschaft, in der alle gleich seien“.

Drei weitere Veranstaltungen nach dem gleichen Konzept folgen noch Anfang September. Die Planungen für das nächste Jahr sind aber auch schon längst angelaufen. Und längst ist klar: „Kultur auf den Halligen“ ist weithin bekannt und genießt in der bundesdeutschen Musikszene ein großes Renommée.