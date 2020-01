Wissenschafts-treffen in Husum : Universitätsgesellschaft: So rege wie eh und je

Auftakt der Uni-Vortragswoche in Husum verlief ohne einen Vertreter der Universität. Kein Affront, sondern ein Versehen, hieß es.

Husum | Karsten Rüsch war sichtlich ungehalten. Und da es nicht zu seinen Stärken zählt, aus seinem Herzen eine Mördergrube zu machen, sagte der Leiter der Universitätsgesellschaft Sektion Husum, auch frank und frei, warum. Zum 72. Mal hatten er und seine Mitstreiter zur Universitätswoche nach Husum eingeladen. Und dann muss Rüsch bei der Begrüßung der Gäste einräumen, „dass hier offenkundig jemand fehlt“ – noch dazu unentschuldigt. Die Rede war vom Präsidium der Kieler Christian-Albrechts-Universität (CAU), um derentwillen der Aufwand betrieben wird.

Den neuen wissenschaftlichen Leiter der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft und gern gesehenen Referenten, Prof. Dr. Wolfgang Duschl, brachte Rüsch damit ganz schön in die Bredouille. „Sie werden gleich sehen, warum“, sagte der Gast aus Kiel. Tatsächlich hatte er zwei Grußworte zu überbringen. In seiner Eigenschaft als Wissenschaftlicher Leiter der SHUG konnte er die Enttäuschung seines Gastgebers nachvollziehen. Doch dann setzte Duschl den Hut als Senator der CAU auf und versicherte im Namen des Präsidiums: „Das ist nicht als Affront zu verstehen und auch kein Desinteresse, sondern einfach nur dumm gelaufen.“ Als er dann noch hinzufügte, der Termin sei in Kiel schlicht und einfach vergessen worden, ging ein Raunen durch den Rittersaal des Schlosses. Doch als Duschl den Präsidenten der Uni, Prof. Dr. Lutz Kipp, mit den Worten „Das wird nicht wieder passieren“, zitierte, war der Haussegen halbwegs wiederhergestellt.

Außerdem gab es ja auch viel Gutes zu berichten. Zum Beispiel, dass die Sektion Husum so umtriebig und rege ist, dass sie in der Chronik zum 100. Geburtstag der Gesellschaft nicht – wie andere – mit einer Dreiviertelseite auskam, sondern derer drei benötigte, um ihre Aktivitäten aus Vergangenheit und Gegenwart zusammenzufassen. Oder „dass unser Publikum zwar etwas in die Jahre gekommen, aber deswegen noch lange nicht müde ist.“ Ein Blick in den vollen Rittersaal des Schlosses bestätigte dies. Mehr als 120 Besucher wollten zum Auftakt dabei sein.

Die häufig an Rüsch herangetragene Frage, woher er die Zuversicht nehme, dass es in Husum noch immer genügend Menschen gebe, die sich eine Woche lang wissenschaftliche Vorträge anhörten, beantwortete der Gast aus Kiel. „Diese Frage stellt sich nicht“, so Duschl. „Der Erfolg zeigt, dass es geht.“ Und Rüsch führte ein paar Argumente an, warum „das hier in Husum möglicherweise anders läuft als anderswo im Land. Ein Grund könnte sein, „dass diese Sektion immer auch sehr stark von der Bürgerschaft unterstützt wurde. Gleiches gilt für die Husumer Wirtschaft, die die SHUG ebenfalls stark mitgetragen hat. Als leuchtendes Beispiel nannte er den ersten Leiter der Nachkriegszeit: Brauerei-Besitzer Christian Fuglsang. „Das war, bevor die Sektion in die Hände pensionierter Lehrer fiel“, so der pensionierte Lehrer Rüsch augenzwinkernd. Wie sagt der Lateiner: „Die Zeiten ändern sich, und wir tun es mit ihnen. Endzeit-Stimmung muss deshalb nicht aufkommen. Und der Idee, die Vorträge künftig online zu halten, erteilte Wolfgang Duschl eine Absage: „Nein danke“, sagte er.

Der Auftaktvortrag von Prof. Dr. Tim Lorenzen über Frauenrechte in der norddeutschen Reformation fand ebenso interessiertes Gehör wie die Darbietungen der Kreismusikschülerin Julia Cao (Klavier).