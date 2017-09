Auf den Spuren Rungholts : Ungewöhnliche Funde im Watt

vergrößern 1 von 1 Foto: Cornelia Kost 1 von 1

„Rungholt ist allgegenwärtig“, sagen Cornelia Kost und Robert Brauer von der Rungholtgesellschaft. Beide konnten im Watt vor Nordstrand ungewöhnliche Funde machen. Mit dem Schlauchboot ruderten sie von Strucklahnungshörn zum Rungholtsand, nördlich des Fuhle Schlot. Von Einheimischen waren sie auf eine Ansammlung von Rotsteinen im Klosterformat aufmerksam gemacht worden. Außerdem gibt es immer noch Gerüchte über das Wrack eines deutschen Kampffliegers aus dem zweiten Weltkrieg. Da das Gelände ohne Boot nicht zu erreichen ist, wird es kaum aufgesucht. Schon wenige Meter auf dem schlickigen Grund fanden sie Kulturspuren. Scherben, Knochen, Gräben und mindestens zwei rechteckige Warften konnten die Hobbyarchäologen identifizieren.

„Diese typische Warftform spricht dafür, dass es sich um mittelalterliches Kulturland handelt. Es ist 1362 in der ersten großen Mandränke untergegangen“, erklärt Robert Brauer. Er vermutet, dass es sich um Reste der Siedlung Akenbüll handelt, die dort gelegen haben kann. Außerdem wurden Metallteile einer Maschinenkanone gefunden, die zu einem Fund von 2014 passen. Damals war vermutet worden, dass es sich um ein Teil der 30-Millimeter-Maschinenkanone MK 108 handelte. Im Jahre 1944 war in Husum das Jagdgeschwader 11 stationiert. Es war mit den Flugzeugen Focke-Wulf Fw 190 A ausgestattet, die über Nordstrand gegen britische Bomber eingesetzt wurden. Sofern es sich, so Kost, tatsächlich um besagtes Teil handeln sollte, kann der Zeitpunkt das Absturzes auf Anfang 1944 eingegrenzt werden.

„Da die Funde so ungewöhnlich waren, haben wir dem Archäologischen Landesamt eine Fundmeldung gemacht. Ich bin gespannt, was die Untersuchungen ergeben“, so Brauer.