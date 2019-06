Bredstedt : Unfallflucht auf Netto-Parkplatz in Bredstedt: Polizei sucht Zeugen

Außenspiegel an der Beifahrerseite eines Mercedes beschädigt – und davongefahren.

von hn

26. Juni 2019, 09:46 Uhr

Bredstedt | Dienstagvormittag, 25. Juni, wurde auf dem Parkplatz des Supermarktes Netto in Bredstedt, Husumer Straße, an einem dort abgestellten, silberfarbenen Mercedes Kombi der Außenspiegel an der Beifahrerseite beschädigt. Die Tat soll sich zwischen 7.45 und 10 Uhr ereignet haben.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04671-96056 bei der Polizei in Bredstedt zu melden.