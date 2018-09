Hattstedt : Unfall mit zwei leicht Verletzten

An der Ecke Bundesstraße 5 / Husumer Straße stießen am Dienstag zwei Pkw zusammen.

von Stephan Bülck

11. September 2018, 15:47 Uhr

Glimpflich ging am Dienstag gegen 14 Uhr ein Verkehrsunfall aus. Laut Polizei war eine Autofahrerin mit ihrem Pkw aus der Husumer Straße kommend auf die Bundesstraße 5 in Höhe Hattstedt eingebogen. Dabei stieß sie mit einem auf der B5 in Richtung Süden fahrenden, vorfahrtberechtigten Fahrzeug zusammen. Pkw-Fahrerin des einen sowie der Beifahrer des angefahrenen Pkw wurden leicht verletzt vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.