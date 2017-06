Koldenbüttel : Unfall auf der B 202: Mann eingeklemmt

vergrößern 1 von 1 Foto: hem 1 von 1

Sirenenalarm am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr in Koldenbüttel, Oldenswort und Friedrichstadt: Auf der B 202 hatte sich ein Unfall ereignet. Die beiden beteiligten Fahrer waren auf dem Weg zur Arbeit, als sie zwischen Koldenbüttel und der Anschlussstelle Bütteleck an der B 5 zusammenstießen. Ein Ford Fiesta fuhr auf einen Skoda Fabia auf, dessen Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt wurde. Die Polizei sperrte den Abschnitt zwischen Bütteleck und dem Friedrichstädter Kreisverkehr ab – nach einer Stunde konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Mit Rettungsschere und Spreizer konnte der verletzte Dithmarscher befreit werden. Er wurde in das Westküstenklinikum nach Heide gebracht.