Tönning : Unbekannter legt Feuer in der Innenstadt

Ein Plakat und Müllcontainer brannten in der Nacht zu Freitag. Die Polizei sucht Zeugen.

von hn

12. Juli 2019, 10:21 Uhr

Tönning | In der Nacht zu Freitag (12. Juli) hat ein Unbekannter in Tönning drei Feuer gelegt. Kurz nach Mitternacht wurde ein Plakat in der Festungsstraße angezündet, das auf eine Veranstaltung in der Kirche hinwies. Gegen 3.45 Uhr brannten zwei Müllcontainer in der Fischerstraße, wie die Polizei mitteilt.

Das Plakat und die Container wurden dabei komplett zerstört. Die Kriminalpolizei Husum bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04841/8300.

