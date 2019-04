Tönning : Unbekannter fährt Pkw an und verschwindet

Rund 2000 Euro Sachschaden entstanden an dem in Tönning abgestellten Golf. Die Polizei sucht nach Zeugen.

von hn

29. April 2019, 18:21 Uhr

Tönning | In Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.

Am Freitagmorgen (26.) parkte zwischen 9 und 9.30 Uhr ein Kunde seinen weißen VW Golf auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Straße Herrengraben in Tönning. Als er etwa 30 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Beifahrerseite eingedellt und mit Kratzern versehen war. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Die Beamten in Tönning haben die Ermittlungen aufgenommen und hoffen auf Hinweisgeber. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 04861/ 6170660 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?