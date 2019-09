Brandstiftung in Hollingstedt : Unbekannte zünden mobile Toilette an

Bereits zum zweiten Mal wurde in Hollingstedt ein Dixi-Klo angezündet. Die Polizei sucht Zeugen.

Avatar_shz von hn

09. September 2019, 14:27 Uhr

Hollingstedt | Vandalismus in Hollingstedt: Am Montagmorgen hat bereits zu zweiten Mal am Hollingstedter Kanu-Anleger eine mobile Toilette gebrannt. Passanten entdeckten das Feuer und informierten Bürgermeisterin Petra Bülow. Als sie vor Ort eintraf war das Dixi-Klo bereits abgebrannt.

Bereits in der Nacht vom 31. August auf den 1. September wurde an gleicher Stelle eine mobile Toilette angezündet. Die Feuerwehr musste das Feuer löschen. „Insbesondere an den Wochenenden ist dort reger Betrieb von Kanuwanderern zu verzeichnen, weswegen eine öffentliche Toilette dringend erforderlich ist. Der geschädigte Lieferant aus Leck verzichtet nun für den Rest der Saison auf die Aufstellung einer weiteren Ersatz-Toilette“, teilte Bürgermeisterin Petra Bülow mit.

Die Polizeidienststelle in Silberstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die etwas beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon 04626/4049920.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?