Treckerklau in Goldelund : Unbekannte stehlen einen Fendt-Traktor

Am Sonntag verschwand aus Goldelund ein 25 Jahre alter Traktor. Die Kripo in Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen.

28. August 2019, 12:18 Uhr

Goldelund | Am Sonntag (25.) wurde gegen Abend in Goldelund ein grüner Trecker der Marke Fendt, Typ 514/2, Baujahr 1994, gestohlen. Besondere Kennzeichen sind ein defektes Dach auf der rechten Seite und ein Autzenbuden-Aufkleber, die Typenbezeichnungen fehlen. Am Montag (26.) wurde bei der Polizeistation in Bredstedt Anzeige erstattet. Die Kripo in Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen. Laut Polizeiauskunft gibt es derzeit keine ähnlichen Fälle Raum Goldelund und Umgebung.

