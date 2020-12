Polizei sucht Zeugen : Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten im Mildstedter Mauweg

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Hinweise.

28. Dezember 2020, 12:36 Uhr

Mildstedt | Der Knall wird so einige Anwohner aus dem Schlaf gerissen haben: Am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) gegen 1.30 Uhr sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten im Mauweg in Mildstedt. Wie die Polizeidirektion Flensburg mitteilt, sahen Zeugen noch zwei Personen in die Ostenfelder Landstraße flüchten.

Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet — doch die verlief negativ. Der Automat wurde völlig zerstört.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Kriminalpolizei Husum unter Telefon 04841/830) entgegen.