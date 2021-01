Kriminalität in Nordfriesland : Unbekannte Randalierer in Hattstedt: Polizei sucht Zeugen

Anhänger und ein Briefkasten mutwillig beschädigt - Polizeidienststelle in Hattstedt ermittelt.

19. Januar 2021, 15:38 Uhr

In der Gemeinde Hattstedt haben sich in der Zeit vom 2. Dezember bis 8. Januar verschiedene Sachbeschädigungen auf einem Privatgrundstück an der Bundesstraße (Ortsdurchfahrt) ereignet. Das teilte die Polizei erst an diesem Dienstag mit.

Wer kann Angaben zu den Straftaten machen?

Unter anderem wurden ein Anhänger und ein Briefkasten mutwillig beschädigt. Zeugen, die zu den begangenen Straftaten Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04846/2079950 mit der ermittelnden Polizeidienststelle in Hattstedt in Verbindung zu setzen.