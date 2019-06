Gefährlicher Eingriff in Struckum : Unbekannte legen mehrfach Betonplatten auf Gleise

Die Bundespolizei bittet um Hinweise.

von hn

20. Juni 2019, 13:59 Uhr

Struckum | Am Montag (17.), 14.43 Uhr, überfuhr ein Regionalexpress auf der Strecke Elmshorn-Westerland in Höhe Struckum mehrere Betonplatten. Der Zug wurde dabei beschädigt, der weitere Zugverkehr wurde daraufhin sofort eingestellt.

Weitere Platten nachgelegt

Bis zum Eintreffen einer Streife der Bundespolizei am Tatort unter der Eisenbahnbrücke (Brückenstraße in Struckum) wurden durch die bisher unbekannten Täter weitere Betonplatten auf die Gleise gelegt. „Diese Betonplatten hätten beim Überfahren mit Sicherheit zu größeren Beschädigungen, im schlimmsten Fall sogar zu einer Entgleisung des Zuges führen können“, teilt die Bundespolizei mit. Zeugen, die am beschriebenen Ort am Montag im Zeitraum von etwa 14.30 bis 15.10 Uhr Personen gesehen haben und/ oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0461/31320 zu melden.