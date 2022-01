Anti-Corona-Demo : Unangemeldete Versammlung: Impfskeptiker laufen trotz Pflicht ohne Maske durch Husum

Am Montag fand in Husum erstmals eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen unter einer neuen zentralen Maßgabe statt: Ab 100 Personen müssen auf Versammlungen Masken getragen werden. Wie lief die Demo ab?

10. Januar 2022, 20:01 Uhr

Am Montag fand in Husum erstmals eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen unter einer neuen zentralen Maßgabe statt: Ab 100 Personen müssen auf Versammlungen Masken getragen werden. Wie lief die Demo ab?

Die Pflicht zum Tragen einer Maske ist ein zentraler Punkt, gegen den Menschen auf den Anti-Corona-Demos demonstrieren. Auch in Husum. Wie lief es also an diesem Montag – als erstmals die Maßgabe für die montägliche Versammlung galt, ab einer Teilnehmerzahl von 100 eine Maske tragen zu müssen?

Es begann schon einmal mit einem Rückzieher. Eine Frau hatte die Demonstration beim Kreis angemeldet, für 350 Personen, wie der Sprecher des Kreises, Hans-Martin Slopianka, gegenüber shz.de bestätigte. „Da sie die Verantwortung allerdings nicht übernehmen wollte, weil sie nicht sicherstellen konnte, dass die Maskenpflicht durchgesetzt wird, hat sie die Versammlung wieder abgemeldet“, so Slopianka.

Gekommen waren die Menschen dennoch und versammelten sich vor dem Husumer Rathaus. Zu Anfang, so schätzte die Polizei, standen 60 bis 70 Leute vor dem Verwaltungssitz. Dann setzte sich die Menge in Bewegung und startete einen ihrer sogenannten „Spaziergänge“ durch die Husumer Innenstadt. „Unserer Erfahrung nach kommen während dieser Versammlungen unterwegs noch einige Menschen dazu. Mal sehen, wie sich das jetzt entwickelt“, sagte einer der drei anwesenden Polizeibeamten.

Mitgelaufen waren auch ein Mitarbeiter des Husumer Ordnungsamtes und eine Mitarbeiterin der Versammlungsbehörde des Kreises. Die kommentierte, bezogen auf die Tatsache, dass die Protestaktion nicht angemeldet war: „Das ist bußgeldbewertet für den Versammlungsleiter.“ Mehr wollte sie dazu nicht sagen.

Im Laufes des Weges kamen schnell mehr Menschen dazu. Eine viertel Stunde nach Start zählte die Polizei 120 Teilnehmer. Konsequenzen hatte das keine. Nach einer Weile teilte sich die Menge in zwei Gruppen. Polizisten und Verwaltungsmitarbeiter werteten das als ausreichend und forderten niemanden auf, eine Maske aufzuziehen.

Für eine Stellungnahme, welche Konsequenzen der Kreis aus der Tatsache ziehen wird, dass sich über 100 Leute versammelten und keiner von ihnen eine Maske trug, war die Pressestelle des Kreises am Montagabend nicht mehr erreichbar.