Umweltsünder in Horstedt – illegale Müllablage

Avatar_shz von ing

15. März 2020, 15:04 Uhr

Horstedt | Die Gemeindevertreter in Horstedt sind sauer. In der Straße Norder-Kronenburg hat jemand illegal asbesthaltiges Wellblech in einer Kurve in einen wasserführenden Straßengraben entsorgt. „Es kommt häufiger vor, dass Müll an Straßen unserer Gemeinde entsorgt wird, aber jetzt ist das Maß wirklich voll – das ist schon sehr frech“, sagt Bürgermeister Michael Hansen empört.

Entdeckt hatte den grundwassergefährdenden Sondermüll Gemeindevertreter und Landwirt Jörg Lorenzen, der ihn beim Vorbeifahren von seinem hohen Treckersitz aus gesehen hatte. Die Gemeinde bringt den Vorfall zur Anzeige und hofft nun auf Zeugen, die beim Vorbeifahren vielleicht etwas beobachtet haben. Hansen: „Wir hoffen auf Kommissar Zufall.“