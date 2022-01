Abgeordnete im Bundestag : Umwelt, Natur- und Verbraucherschutz: Astrid Damerow in Ausschüsse gewählt

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wählte Astrid Damerow als Obfrau in den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.

14. Januar 2022, 09:40 Uhr

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wählte Astrid Damerow als Obfrau in den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.

Die Bundestagsabgeordnete Astrid Damerow wird die CDU/CSU-Fraktion in den kommenden vier Jahren als Obfrau im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz vertreten. Das teilte Damerow am Donnerstag mit. Die CDU/CSU-Politikerin wurde zudem als Mitglied in den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft gewählt.

„Die Themenbereiche Umwelt und Landwirtschaft bestimmen – vor allem im weiteren Sinne – den Alltag vieler Bürger in meinem Wahlkreis Nordfriesland und Dithmarschen-Nord. Durch die hohen Erwartungen stehen wir gleichzeitig vor vielen Herausforderungen und Veränderungen“, so Damerow.

Astrid Damerow ist seit 2017 Mitglied des Bundestages, sie wurde jeweils direkt gewählt