Bordelum : Umstrittener Schulanbau ist fertiggestellt

Entstanden sind dringend benötigte Büro- und Verwaltungsräume.

16. November 2020, 09:37 Uhr

Bordelum | Es war ein schwieriges Unternehmen, der Anbau an die Grundschule Standortschule Bordelum. Sie ist Teil der sogenannten „3-B-Schule“ Breklum-Bredstedt-Bordelum. Immer wieder kamen in den verschiedenen Gremien Bedenken, ob der Bau denn sein müsse und ob die Investitionskosten wirklich notwendig wären. Im September vergangenen Jahres votierten die Mitglieder des Schulverbandes – bei jeweils einer Enthaltung sowie Ablehnungen – für den Bau des nötigen Verwaltungstraktes. Empfohlen hatten ihn die Mitglieder des Bauausschusses nach einer Ortsbesichtigung. Der Vorsitzende des Fachgremiums hatte unmissverständlich erklärt, dass aufgrund der sich geänderten pädagogischen Bedingungen mehr Platz gebraucht wird. „Wir stärken damit den Schulstandort und die Attraktivität“, hatte er eindringlich erklärt.

Seit einigen Tagen ist der Bau vollendet. „Wir sind im Kostenrahmen mit 175.000 Euro geblieben, und wir haben statt bisher fünf Parkplätzen zwei mit einem geringen Aufpreis dazu gewonnen. Die Endabrechnung fehlt noch“, informierte Dr. Edgar Techow, Vorsteher des Schulverbandes Mittleres Nordfriesland in jüngster Sitzung. Der Verband ist Träger der Schule und hat den Bau wuppen müssen.

Was fehlt, ist noch das Mobiliar, doch das ist bestellt und wird täglich erwartet. Der Anbau war notwendig, so Techow, weil es kein eigenes Büro für die Schulleitung gab. Sie habe sich das Büro mit der Sekretärin teilen müssen. Zudem gab es keinen Raum, in dem vertrauliche Gespräche, beispielsweise mit Eltern, geführt werden konnten. Weiterhin wurde für die Standort-Koordinatorin für Bordelum, Maja Petersen, ebenfalls ein Arbeitsplatz gebraucht. Sie sei, berichtete Edgar Techow weiter, von der Grundschule Bredstedt dorthin versetzt worden. Ein weiterer Punkt, der für den Neubau spräche: Wider Erwarten seien die Schülerzahlen gestiegen. Statt drei mussten vier Klassen eingerichtet werden. „Aktuell werden am Standort Bordelum 71 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. 22 Anmeldungen liegen schon für das kommende Schuljahr 2021 / 22 vor“, so Techow weiter.

Schulleiterin Renate Harrsen dankte für die entstandenen guten räumlichen Bedingungen und Unterstützung durch Bürgermeister Peter Reinhold Petersen sowie den Schulverbandsvorsteher. In einem Rückblick erinnerte sie: Die Fusion mit Bordelum ab dem Schuljahr 2017/18 sei genau zum richtigen Zeitpunkt gemacht worden, denn die Schülerzahl war unter 80 gerutscht mit der Prognose „weiter sinkend“. Der Standort Bordelum musste daher an eine andere Schule angeschlossen werden. Zum damaligen Zeitpunkt hatte die Grundschule Bredstedt bereits mit der Grundschule Breklum, nämlich mit dem Schuljahr 2016 / 17 fusioniert, weil sich kein Nachfolger für Breklum gefunden hatte. „Ich wurde kommissarische Schulleiterin. Die damalige Schulrätin Astrid Finger hatte mich gefragt, ob ich nicht als Leitung der Grundschule Breklum-Bredstedt den Standort Bordelum mit übernehmen kann. Dr. Techow hat dann den Begriff der 3-B-Schule eingeführt und intensive Gespräche mit mir geführt. Ich sagte dann schließlich zu“, so Harrsen.

Gemeinsam seien mit dem Bürgermeister, der Schulelternbeiratsvorsitzenden Mira Reuter-Christiansen, Leiterin der Evangelischen Kindertagesstätte Bordelum-Dörpum, Bärbel Becker, die immer eng mit der Grundschule kooperierte, sowie Christian Will, den Vorsitzenden des Bordelum-Hus, Ideen entwickelt worden, erinnerte Renate Harrsen weiter. Kindergarten- und Schulkinder essen beispielsweise gemeinsam Mittag im Bordelum-Hus oder nutzen den Werkraum dort.

Derzeit unterrichten in Bordelum sechs Lehrkräfte und zwei Förderschul-Lehrer. Ferner sind eine Schulsozialarbeiterin, zwei Schulassistenten sowie eine Erzieherin mit im Boot. Jahrgangsübergreifendes Lernen ist nach Änderung des Konzeptes angesagt und das FiSch-Projekt (Familie in Schule) ist erfolgreich installiert. An allen drei Standorten gibt es jeweils eigenständige Konzepte.