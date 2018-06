B 5 bei Husum : Umleitung während Brücken-Reparatur

Wegen einer Brücken-Sanierung gibt es bei Husum eine Langsam-Fahrstelle auf der Bundesstraße 5 – und während der Arbeiten eine Umleitung.

von Stefan Petersen

06. Juni 2018, 08:00 Uhr

Bei einer Überprüfung vor Pfingsten sind Schäden an der Brücke Anschlussstelle Husum-Zentrum festgestellt worden. Seitdem ist es notwendig, die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 5 in diesem Bereich auf Tempo 30 zu reduzieren. Um die Schäden am Übergang zwischen Straße und Brücke zu beheben, müssen Ersatzteile hergestellt werden, die erst am 11. Juni fertig sind und dann direkt eingebaut werden, teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Das Ende dieser Reparatur ist für den 19. Juni vorgesehen. Während des Einbaus der Ersatzteile wird der Verkehr Richtung Süden ab Husum-Messe über Flensburger Chaussee und Buschkamp zur Anschlussstelle Husum-Zentrum umgeleitet. Der Verkehr Richtung Norden bleibt unberührt.