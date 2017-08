Husumer Hafentage : Um die Wette sporteln auf den Hafentagen

vergrößern 1 von 1 Foto: müllerchen 1 von 1

Völlig ausgepowert waren die neun Teilnehmer des Fitness-Wettbewerbes, der heute auf den Hafentagen ausgetragen worden ist. Die Aufgabe bestand darin, jeweils drei Minuten zu rudern und am Standrad in die Pedale zu treten sowie eineinhalb Minuten lang Seil zu springen. Was sich wie ein Kinderspiel anhört, entpuppte sich als unglaublicher Kraftakt. Völlig außer Atem, aber überglücklich konnte Mostafa Rahini (2.v.l.) den ersten Preis in Empfang nehmen. Damit kann er drei Monate kostenlos im Fitnesscenter Husum trainieren. Den zweiten Platz belegte Stephanie Gömer (r.), gefolgt von Sonja Will (3.v.r.).