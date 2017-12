Interview : Ulrich Tukur zu Gast in Husum

vergrößern 1 von 1 Foto: Katharina John 1 von 1

Andere beschimpfen? Klar, seine eigenen Leute auf der Bühne, die beleidige er schon gern, sagt Ulrich Tukur – und grinst. Nein, natürlich hat sich der Mann von Welt nicht von seinen Manieren verabschiedet, doch im Konzert- oder Theatersaal, da schlägt der Künstler augenzwinkernd schon einmal über die Strenge. So auch jetzt in seinem Advents-Programm, mit dem er und seine Rhythmus Boys am Mittwoch, 20. Dezember, ab 20 Uhr, in der Messe Husum & Congress einen swingenden Kontrast in der so besinnlichen Vorweihnachtszeit setzen wollen. Unser Mitarbeiter Christoph Forsthoff sprach mit dem Musiker, Schauspieler und Autor.



Schlechten Stil und fehlendes Benehmen gibt es mehr als genug auf der Welt . . .

. . .da haben Sie Recht . . .

. . . müssen wir fürchten, dass auch Sie sich diesem Verfall nun hingeben, nachdem Sie Ihr jüngstes Programm „Let’s misbehave“ betitelt haben?

(lacht) Das tun wir ja nicht wirklich. Das Programm hieß zwar „Let’s misbehave“, inszenierte aber nicht den allgemeinen Sittenverfall, sondern zelebrierte die herrliche Musik von Cole Porter, Irving Berlin und George Gershwin. Nebenbei und augenzwinkernd haben wir dazu aufgefordert, gegen allgegenwärtige Regulierungswut und nervtötende politische Korrektheiten zu rebellieren.

Sie bleiben also schon der Herr mit Stil, Benehmen und Eleganz, als den wir Sie kennen?

Selbstverständlich – und wenn er sich daneben benimmt und mal einen fahren lässt, dann macht er es mit hochgezogener Augenbraue und entschuldigt sich.

Woher resultiert denn der allgegenwärtige Verfall von Stil und Benehmen?

Alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht, sagt der Dichter aus Frankfurt, und er hat Recht. Die Dinge streben, kaum dass sie ins Leben getreten sind, wieder ihrer Auflösung entgegen. Es lässt sich nicht verhindern, aber ein wenig aufhalten kann man es schon. Das geht aber nicht ohne ein gewisses Maß an Selbstachtung und Respekt anderen gegenüber, und einer Liebe zur Schönheit.



Aber woher resultiert der Verfall von Respekt sich selbst gegenüber?

Ich sage es mal so: Die Industrienationen, in denen wir das Glück haben zu leben, sind mehr oder weniger angekommene Gesellschaften. Man hat in den Jahrzehnten seit dem letzten Weltkrieg viel erreicht, hat soziale Systeme aufgebaut, erfreut sich demokratischer Regierungen und einer relativen Lebens- und Rechtssicherheit.

Und wo liegt dann unser Problem in Sachen Respekt?

Diese Welt haben wir von den zwei, drei Generationen vor uns übernommen, wir haben sie nicht selbst erkämpft, und insofern verbinden wir nicht mehr so viel damit wie noch unsere Eltern oder Großeltern. Was man als selbstverständlich hinnimmt, verschleiert den Blick auf die Zerbrechlichkeit aller Strukturen, die wir Menschen um uns herum errichten. Nur wenn wir sie jeden Tag aufs Neue beseelen, halten wir sie lebendig und überlebensfähig. Dazu haben wir aber in der Breite der Bevölkerung nicht mehr die Kraft, irgendwann werden dann die Werte hohl, man wird gleichgültig, langweilt sich, konsumiert nur noch und beginnt, ohne es gewahr zu werden, mit der Dekonstruktion des Bestehenden. Inklusive einem selbst.

Wie lässt sich solch ein Verlust verhindern?

Weiß ich nicht. War Rom zu retten? Fest steht, was wir als Sicherheit empfunden haben, das Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, dieses Glück im stillen Winkel, das es für uns Deutsche einmal gab, weil wir keine große politische Verantwortung übernehmen mussten bis hin zum Fall der Mauer und noch darüber hinaus, das ist vorbei. Wir erleben jetzt ein Rendezvous mit der Globalisierung, wir treten in eine völlig neue Phase ein und werden möglicherweise – in etwas anderer Art und Weise – wieder Weimarer Verhältnisse kriegen.



Sind das nicht arg düstere Visionen, die Sie da ausmalen?

Die alte Bundesrepublik ist Geschichte, der tiefe Konsens, den es mal zwischen Bürgern und Politik bei aller Kritik gab, scheint mir unwiderruflich zu zerbrechen. Viele haben das ungute Gefühl, dass eine überforderte und hilflose Politik uns mit Tatsachen konfrontiert, deren Tragweite unser aller Leben fundamental verändern wird. Und darüber wollen sie sprechen. Sie wollen ernst genommen werden; nur ist die aktuelle Diskussion darüber erschreckend unsouverän und von der Wir-Schaffen-Das-Schon-Denke abweichende Meinungen werden viel zu schnell skandalisiert. Vernünftige Menschen, die keine Schreihälse sind, ziehen sich zurück, und das wird sich rächen.



Aber jetzt kommen erst einmal die Rhythmus Boys zum Zug. Ein großer spaßiger Auftritt?

Wir wollen gemeinsam einen Abend gestalten, der alle glücklich macht. Wir sind zwar keine Profimusiker, doch durch die Hintertür vielleicht besser als jeder Studiomusiker, weil mangelnde technische Erfahrung durch Lust und Leidenschaft ausgeglichen wird. Das darf gern noch 20 Jahre so weitergehen, nur fürchte ich, dass uns der liebe Gott früher oder später einen Strich durch die Rechnung macht . . .



Selbst einen Strich unter die Rechnung haben Sie sich auf einer anderen Bühne gemacht – haben Sie tatsächlich keine Lust mehr auf Film und Fernsehen?

Ich habe über 80 Filme gedreht. Natürlich will ich nicht vollständig aufhören, so wie es in einigen Medien behauptet wurde: Kommt etwas Interessantes, dann mache ich das natürlich. Doch in nicht allzu ferner Zukunft würde ich gern wieder Theater spielen.



Fest gebunden an ein Theater?

Nein, als unheimlicher Gast.



