Konzert in Husum : Ulrich Tukur und der schräge Swing

von hn

erstellt am 02.Nov.2017 | 10:00 Uhr

„Mit Swing durch den Advent!“ Das versprechen Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys am Mittwoch, 20. Dezember, ab 20 Uhr in der Messe Husum & Congress. Das Quartett um den Schauspieler, Musiker und Buchautor Ulrich Tukur nimmt das Publikum mit in die Zeit der Tanzpaläste und Zirkus-Varietés, einer längst vergangenen Musik- und Unterhaltungskultur der 20er- bis 40er-Jahre. Unsterbliche Melodien sind ganz anders zu hören – oder gar nicht erst wiederzuerkennen. Sie sind schräg, doch schrammen immer noch so gerade am Desaster vorbei. Jazz und Swing werden in verblüffenden Arrangements neu interpretiert. Und auch Tukurs Qualitäten als Conférencier kommen nicht zu kurz.

Vorverkauf: sh:z-Ticketcenter; Buchhandlung Liesegang, Husum; Tabak Rathmann, Bredstedt; eventim.de; Karten-Hotline: Telefon 04621/28218.