St. Peter-Ording : Übungs-Marathon für die Jugendwehr

Zwei Tage lang testet der St. Peteraner Nachwuchs bei diversen Trainings-Einsätzen sein Können und Wissen.

von Helmuth Möller

21. November 2018, 15:14 Uhr

Einmal den richtigen Feuerwehr-Alltag erleben – darum ging es für die Jugendwehr von St. Peter-Ording. 16 von ihnen – acht Mädchen und acht Jungen – rückten in die Feuerwache im Heedweg ein und übernachteten dort auch. „Natürlich haben wir dafür gesorgt, dass über Nacht kein simulierter Einsatz stattfindet und eine Nachtruhe eingehalten wird“, versicherte Jugendwart Toni Turm, der Unterstützung durch die Betreuer Frederike Hansen und Frithjof Siercks erhielt.

An realitätsnahen „Einsatzlagen“ mangelte es nicht: Zum Auftakt gab es einen Einsatz mit der Drehleiter – dabei wurde der kleine Feuerdrache „Grisu“ vom Dach des Rathauses gerettet. Danach ging es in den Ortsteil Böhl: Von dort wurden Feuerschein und Brandgeruch gemeldet. Zu einer Personensuche im Wald wurde bei Dunkelheit alarmiert. Am nächsten Tag meldete sich dann gleich morgens die Brandmeldeanlage beim Klärwerk, zwei Stunden später ging es zum Einsatz „Rauchentwicklung“, dann zu „Feuer klein“ auf dem Bauernhof Hansen in Wittendün. Nahezu parallel dazu musste eine Ölspur im Lehnsmannsweg beseitigt werden. Ein größerer Einsatz kam um 13.38 Uhr herein: „Große Rauchentwicklung im Dünenschloss“ wurde gemeldet – mit dem Zusatz „Personensuche“. Der Feuerwehrnachwuchs ging engagiert zu Werke, erkundete die Lage, legte Schläuche zu den nächsten Hydranten und löschte den „Brand“ mit viel Wasser. Klar doch: Die beiden vermissten verletzten Personen wurden auch gefunden.

Während der Abschlussbesprechung im Dünenschloss gab es ausschließlich Lob von den jungen Teilnehmern. Alle wollen im nächsten Jahre wieder dabei sein.