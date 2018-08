Briefmarkensammler-Verein : Überregionaler Großtauschtag

Die Sammler laden zum Großtauschtag in Reimers Gasthof in Koldenbüttel ein.

von hn

31. August 2018, 17:31 Uhr

Der Briefmarkensammler-Verein Friedrichstadt veranstaltet morgen von 9 bis 15 Uhr einen Großtauschtag in „Reimers Gasthof“ in Koldenbüttel. Als überregionaler Tauschtag zieht er außer den eigenen Mitgliedern auch Sammler der Nachbarvereine, aus anderen Regionen des Landes und aus Dänemark an. Der Verein berät rund um das Hobby und begutachtet auch mitgebrachte Sammlungen. Außerdem liegt umfangreiches Info-Material bereit. Weitere Informationen beim Vorsitzenden Hans- Peter Jacobsen unter Telefon 04881/876001.