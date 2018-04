Anzeige : Überraschung zum Osterfest: Nordfriesland wird umbenannt

Das Husumer Gremium beschloss die Umbenennung in nicht-öffentlichen Sitzungen. Nun geht es Schritt vor Schritt voran, das erste neue Ortsschild steht bereits. Landrat Dieter Harrsen prognostiziert dem Kreis eine große Zukunft.

von Julia Gohde

01. April 2018, 05:38 Uhr

Husum | Der Bautrupp ist bereits seit einigen Stunden unterwegs. Zwei Männer mit Warnwesten stehen am Straßenrand und montieren ein neues Ortsschild: „Husum - Moin Lieblingsland“ steht schwarz auf gelb darauf geschrieben. Ein paar Minuten später prangt das Schild am Ortseingang und zeigt so allen Vorbeifahrenden, was die Politik hinter verschlossenen Türen beschlossen hat: Nordfriesland wird umbenannt.

Hinter dieser Entscheidung steht unter anderem Dieter Harrsen, der auf Pellworm aufgewachsen ist und seit nunmehr elf Jahren als Landrat im Kreis agiert. Er ist von der Umbenennung überzeugt und hat sie per Verwaltungsdekret angeordnet: „Wir Nordfriesen sind mutig und packen Dinge an. Moin Lieblingsland begeistert und stiftet Identität und viel Freude. Darum habe ich angeordnet, dass dies nun in aller Konsequenz umgesetzt wird: Nordfriesland wird Moin Lieblingsland“, erklärte der Verwaltungschef in einem Pressegespräch.

Die Entscheidung war in den letzten Monaten in zahlreichen nicht-öffentlichen Sitzungen im Husumer Kreishaus vorbereitet worden. Das Einverständnis des Landes-Innenministeriums liegt bereits seit Donnerstag, dem 29. März, vor. Bereits im November des vergangenen Jahres hatte ein von Kreistag und Kreisverwaltung einberufenes Gremium aus Politik, Wirtschaft und zahlreichen Bürgervertretern mit mehr als einer Drei-Viertel-Mehrheit beschlossen, Moin Lieblingsland als neue Marke und Image-Kampagne für Nordfriesland umzusetzen. Doch jetzt gehen die Pläne noch viel weiter.

Die Namens-Umstellung erfolgt schrittweise

Dieter Harrsen möchte keine Zeit verlieren. Ab der nächsten Woche wird die Verkehrsbehörde des Kreises, unterstützt durch regionale Bauhöfe, Schritt für Schritt sämtliche Ortsschilder im Kreis mit der Kreisbezeichnung Moin Lieblingsland versehen. Und der Prozess zieht weitere Kreise: Auch alle Verwaltungspapiere des Kreises werden auf den neuen Namen umgestellt, die Webseite des Kreises soll durch eine Moin-Lieblingsland-Seite ersetzt werden.

Foto: Thomas Heyse

Jeder einzelne in Nordfriesland soll ein Teil des Lieblingslands werden - und dies auch nach außen tragen. So gibt es in Zukunft auch neue Kfz-Kennzeichen: Statt des Kürzels NF für Nordfriesland beginnen die Autokennzeichen bald mit MLA. Diese Änderungen kann jedoch voraussichtlich erst zu Beginn 2019 rechtswirksam werden. Einen entsprechenden Antrag hat die Verwaltung bereits im Berliner Bundesverkehrsministerium eingereicht. Autobesitzern wird eine dreijährige Übergangsfrist zum Austausch ihrer Kennzeichen eingeräumt.

Foto: Thomas Heyse

Dieter Harrsen steht hinter der nicht-öffentlichen Entscheidung

Landrat Dieter Harrsen ist bewusst, dass die Umbenennung für viele überraschend kommt. Er ist dennoch überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein: „Wir stellen immer wieder fest, dass innovative Ideen in der Öffentlichkeit so lange zerredet und mit Bedenken überfrachtet werden, dass sie am Schluss im Sande verlaufen. Das wollten wir diesmal vermeiden. Man muss auch mal den Mut haben, alte Zöpfe abzuschneiden. Der Kreis Moin Lieblingsland hat eine größere Zukunft vor sich, als der Kreis Nordfriesland je erhoffen durfte.“

Eigener nordfriesischer Feiertag am 26. April

Am 26. April 2020 besteht der Kreis Nordfriesland seit genau 50 Jahren. Als erster Kreis in Schleswig-Holstein nutzt Nordfriesland die seit 2012 in der Kreisordnung vorgesehene Möglichkeit, ab diesem geschichtsträchtigen Datum regionale Feiertage festzulegen. Landrat Dieter Harrsen meint dazu: „Wir Nordfriesen sind nicht nur ein stolzes und glückliches Volk, sondern auch überaus fleißig. Da haben wir uns einen eigenen Feiertag mehr als verdient.“

Arbeitsfrei soll der neue Feiertag allerdings nicht sein – vorgesehen sind lediglich offizielle Feierstunden in Husum, Niebüll und Tönning, in denen die jeweiligen Bürgermeister Festreden halten und gemeinsam mit geladenen Gästen das traditionelle friesische Lied „Gölj-rüüdj-ween“ singen. Es wurde 2015 vom Kreistag zur offiziellen Hymne des Kreises erhoben. Das Nordfriisk Instituut kündigte an, in Bredstedt eine eigene Veranstaltung zu organisieren.