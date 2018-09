Amt Nordsee-Treene : Überraschung für Claus Röhe

Das gesamte Amt Nordsee-Treene ist am Mittwoch auf den Beinen, um dem scheidenden LVB Claus Röhe zu einer Tour der besonderen Art abzuholen.

von Helmuth Möller

19. September 2018, 16:29 Uhr

Claus Röhe war „reinweg platt“, als am Mittwoch um kurz nach 12 Uhr die gesamte Mannschaft des Amtes Nordsee-Treene bei ihm zu Hause per Fahrrad vorfuhr: „Dammi nochmol – dat gifft dat doch gornich“, sagte er. Der Fahrradkonvoi wurde angeführt vom neuen Leitenden Verwaltungsbeamten (LVB) Stefan Bohlen, zahlreiche Ehrengäste fuhren auf einem vom Traktor gezogenen Wagen mit. Rasch nahm der scheidende LVB Platz auf dem vorderen Sitz des Tandems, hinter ihm sein Nachfolger. Dann starteten die gut 80 Teilnehmer zu einer Rundtour durch die Gemeinden. Am Ende gab es ein Grillfest.