Zeugen in Husum gesucht : Überraschte Einbrecher flüchten mit Bargeld

Ein 52-jährige Mann erwischte zwei Kriminelle in seiner Wohnung. Er wurde von den Einbrechern verletzt.

von shz.de

02. Oktober 2018, 16:55 Uhr

Husum | Ein Wohnungsinhaber an der Nordhusumer Straße in Husum kehrte Dienstagmorgen, 2. Oktober, um 01.47 Uhr in seine Wohnung zurück. Dabei bemerkte er zunächst nicht, dass die Haustür des Mehrfamilienhauses aufgebrochen worden war. Als er seine Wohnung betrat, überraschte er zwei Einbrecher, die gerade dabei waren, das Wohnzimmer nach möglichem Diebesgut zu durchsuchen. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Einbrecher attackierten den 52-jährigen Mann sofort, brachten ihn zu Boden und forderten die Herausgabe von Bargeld. Der Husumer gab ihnen das Geld, welches er in seinem Portmonee bei sich trug. Dabei handelte es sich um einen zweistelligen Bargeldbetrag. Dann flüchteten die Einbrecher. Der 52-Jährige rief umgehend die Polizei. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur geschlagen wurde, sondern auch Schnittwunden erlitten hatte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Der Husumer hat einen der Täter gesehen

Der Wohnungsinhaber hat nur einen der Einbrecher kurz gesehen, bevor er zu Boden gerungen wurde. Dieser sprach akzentfreies Deutsch. Er hatte kurzgeschorenes, dunkles Haar und war etwa 170-175 cm groß. Der Täter trug dunkle Bekleidung. Entwendet wurde neben dem Bargeld eine Softair -Maschinenpistole.

Die Kripo in Husum hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wem sind im Bereich Husum vor oder nach der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 04841-8300 zu melden.

