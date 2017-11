Friedrichstadt : Überprüfung: Eiderbrücke wird voll gesperrt

vergrößern 1 von 1 Foto: ume 1 von 1

von Ilse Buchwald

erstellt am 05.Nov.2017 | 11:00 Uhr

Im Streckenabschnitt der Landesstraße 156 zwischen Lunden und Friedrichstadt befindet sich die mehr als 100 Jahre alte Eiderbrücke von Friedrichstadt. In der kommenden Woche soll sie einmal bei geöffneter Klappe auf ihren Zustand hin überprüft werden. Dafür muss die Brücke für den Kfz-Verkehr am Donnerstag (9. November) von 9 bis voraussichtlich 15 Uhr voll gesperrt werden, wie der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr in Itzehoe mitteilt. Für den Kfz-Verkehr wird eine großräumige Umleitung über die Eiderbrücke bei Tönning und über die Eiderbrücke in Pahlen ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrerkönnen dagegen die Brücke passieren, müssen jedoch mit halbstündigen Wartezeiten rechnen. Die Schifffahrt ist von der Maßnahme nicht betroffen. Der Landesbetrieb bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis.