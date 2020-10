Rote Pforte in Husum : Überfall: Schlag auf den Hinterkopf eines Mannes – und Pedelec entwendet

In der Nacht zum Freitag, 23. Oktober, ist einem 22-Jährigen an der Roten Pforte das Pedelec entwendet worden.

23. Oktober 2020, 12:19 Uhr

Husum | Übler Raubüberfall an der Roten Pforte in Husum in der Nacht zum Freitag (23. Oktober). Gegen 2.30 Uhr, schob ein 22-Jähriger sein Pedelec durch die Straße Rote Pforte, als ihm ein junger Mann erst entgegenkam und ihm dann unbemerkt folgte.

Schlag auf den Hinterkopf

Kurz darauf wurde ihm von hinten auf den Kopf geschlagen. Es kam zu einem Gerangel, woraufhin der Angreifer in seine Tasche griff. Der 22-Jährige ließ daraufhin von dem Täter ab, der mit dem schwarz-grünen Elektrofahrrad über die Ludwig-Nissen-Straße in Richtung Plan flüchtete. Der 22-Jährige verletzte sich bei dem Gerangel am Finger. Außerdem blieben Schmerzen am Hinterkopf.

Täterbeschreibung

Die Polizei beschreibt den Täter: männlich, etwa 175 Zentimeter groß und schlank. Er habe einen beigefarbenen Mantel getragen. Eine Fahndung im Nahbereich war erfolglos verlaufen.

Bitte um Hinweise

Die Kriminalpolizei in Husum hat auch im Falle dieses Raubes die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04841-8300.

