Einsatz in Vollerwiek : Üben für den Ernstfall

Mehr als hundert Einsatzkräfte aus Eiderstedt und Neumünster simulieren einen Verkehrsunfall mit 24 Verletzten.

von shz.de

24. April 2018, 08:00 Uhr

Laute Sirenen durchbrechen am Sonnabend die Mittagsruhe um exakt 14.05 Uhr. Höchste Eile ist geboten; die Alarm-Meldung lässt Schlimmes erahnen: „Schwerer Verkehrsunfall in Vollerwiek; eingeklemmte Personen und viele Verletzte.“ Innerhalb von fünf Minuten erreicht Eiderstedts Amtswehrführer Heinz-Dieter Hecke mit seinem Einsatzfahrzeug die Unfallstelle, eine Minute später trifft der erste Rettungswagen des Landkreises ein – eine weitere Minute später noch ein Rettungswagen, gefolgt vom Notarzteinsatzfahrzeug mit Ärztin. Erwartet werden sie von Verletzten unterschiedlichen Schweregrades. Zwischenzeitlich ist die Feuerwehr Welt-Vollerwiek-Grothusenkoog mit ihrem großen Löschfahrzeug am Einsatzort und nimmt eine weiträumige Absperrung vor. Schnell wird klar: Hier werden dringend schweres Einsatzgerät wie Rettungsscheren und Spreizer benötigt, denn es gibt mehrere eingeklemmte Verletzte.

Glücklicherweise ist das gesamte Szenario nur eine äußerst realistische Großübung, die von mehreren Beobachtern begleitet wird. Den Hintergrund erläutert vor Ort Hendrik Hinz von der DLRG St. Peter-Ording, der diese Übung ausgearbeitet hat: „Aktuell bildet die DLRG Husum Mitglieder zu Rettungshelfern aus. Darüber hinaus verbindet die DLRG St. Peter-Ording eine langjährige Freundschaft mit dem DRK Neumünster. Das gibt uns den Anlass, unsere gemeinsame Gefahrenabwehr zu stärken und zu vertiefen. Zudem möchten wir unsere angehenden Rettungshelfer an ihre späteren Aufgaben in der Schnell-Einsatz-Gruppe heranführen.“

Die 104 Beteiligten tragen Westen mit unterschiedlichen Aufschriften: Auf den grünen Varianten ist der Schriftzug „Notfalldarstellung“ vermerkt, orangefarbene Jacken tragen die Bezeichnung „Beobachter“ – und Bürgermeister Volker Holdack wird zur Seite gebeten und mit einer orangefarbenen Weste mit Aufdruck „Zuschauer“ versehen. Die Feuerwehren tragen ihre eigenen offiziellen internen Bezeichnungen wie Abschnittsleiter oder Einsatzleiter auf den Jacken. Seitens des Landkreises sind Rettungsdienstleiter Jens-Peter Lindner und Sebastian Schildger vom sogenannten „A-Dienst“ (Führungsebene nach Feuerweh-Hierarchie) vor Ort; Svenja Hofmann (DLRG) koordiniert die Darsteller. Zahlreiche Zuschauer verfolgen den Ablauf aus sicherer Entfernung auf einer Wiese.

Zunächst nehmen die Rettungsdienstkräfte eine Sichtung der Verletzten vor und stellen alsbald fest, dass die vorhandene Anzahl der Rettungswagen bei weitem nicht ausreicht. Es muss nachalarmiert werden. Mittlerweile trifft auch die Gardinger Feuerwehr ein, die gleich in zwei ihrer Einsatzfahrzeuge über jeweils eine Rettungsschere verfügt. Diese und die vorhandenen Spreizer sind auch dringend von Nöten, wie die Einsatzlage deutlich macht: Kurz vor dem Kreuzungsbereich in der Ortsmitte ist ein Volvo V 40 auf einen vorausfahrenden VW Polo gekracht. Die Fahrzeuge geraten nach dem Aufprall schleudernd in eine Gruppe von Spaziergängern und verletzen etliche davon schwer.

In der Zwischenzeit ist Unterstützung für die Notärztin eingetroffen – der Leitende Notarzt bildet gemeinsam mit dem – ebenfalls vor Ort anwesenden – „Organisatorischen Leiter Rettungsdienst die Sanitäts-Einsatzleitung. Im Verlauf der Nach-Alarmierungen treffen Rettungswagen aus St. Peter-Ording ein. Fahrzeuge des DRK Neumünster sind bereits vor Ort. Zum Helfen werden auch Zuschauer eingebunden. Diese Gruppen werden in nahezu allen Landkreisen und kreisfreien Städten vorgehalten – sie kommen bei Großschadenslagen und einem sogenannten „Massenanfall von Verletzten“ zum Einsatz.

Übungen in diesem Ausmaß sind relativ selten – jedoch notwendig, um auch für eine derartige Einsatzlage gewappnet zu sein.