St. Peter-Ording : TZ im Dialog: Der Strand ist sicher

Vor Kurzem musste eine Frau mit Hund bei auflaufendem Wasser aus einer bedrohlichen Situation gerettet werden. Auch ein Windsurfer, der im August in Ording bei der Strandbar unter den Pfahlbau gekommen war und sich in Lebensgefahr befand, wurde von einem Schwimmmeister der Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording und einem Rettungsschwimmer bei Einsatz ihres eigenen Lebens gerettet werden (wir berichteten).

Über die Leitstelle Harrislee mit Notruf 112 sind es jedes Jahr etwa 30 Wasserrettungseinsätze St. Peter-Ording. Sie verteilen sich über das ganze Jahr. Deswegen wollte die Tourismus-Zentrale in der 20. Veranstaltung von TZ im Dialog nicht nur informieren, sondern vor allem auch bewusst machen, wie jeder einzelne das Gefahrenrisiko am Strand für sich selbst minimieren kann. Zugleich aber können Gäste und Einheimische den Einsatzkräften ihre Arbeit durch gewisse Vorkehrungen erleichtern.

Wie gut die Strandaufsicht und auch die Strandrettung durchorganisiert sind, berichtete Johannes Mahnsen, Leitender Schwimmmeister am Strand seit 1990. An den fünf Badestellen sind die Aufsichtspfahlbauten, in Ording-Nord die Kabine sowie in Böhl auch die seit einigen Jahren zusätzlich bestehende Plattform besetzt. Vom 15. April eines Jahres bis zum 15. Oktober beginnt der Aufsichtsdienst zwischen acht und neun Uhr morgens und endet gegen sechs Uhr abends, bei besonders gutem Strandwetter kann es auch länger werden. Jede Station ist mit hauptamtlichen Badeaufsichtsleitern der TZ und weiteren Mitarbeitern besetzt, während der Saison sind zudem mehr als 20 Ehrenamtliche tagsüber im Einsatz. Von Trösten über Pflaster bis Notfallversorgung und Rettung machen sie alles.

Je nach Wetterlage wird auch schon Vorsorge getroffen. Ist ablandiger Wind, werden Jetski und eventuell auch Rettungsboot bereits morgens aus dem Schuppen zur Aufsichtsstation geholt. Denn schnell ist an solchen Tagen jemand abgetrieben. Das könnte der Badegast auch selber bedenken, aber gerade unerfahrene Gäste denken bei Schönwetter oft nicht daran.

Auch sonst heißt es achtgeben auf die Gezeiten und bei Strandwanderungen vor allem zu wissen, wo man sich befindet. Am Strand verteilt stehen etwa 60 Pfähle mit GPS vermessen. Sie sind alle mit Nummern versehen, so dass ein Strandgänger bei plötzlichem Seenebel nicht nur Hilfe rufen, sondern auch mitteilen kann, wo er sich befindet. Das gehört zur Eigenverantwortung und erleichtert den Rettern ihre Arbeit. Jede Sekunde Zeitgewinn ist im Einsatz von Vorteil. Bei Notruf erfolgen die Rettungseinsätze über die Leitstelle.

Darüber berichtete ausführlicher Hauptbrandmeister und Wehrführer Norbert Bies. Alarmiert werden alle: Feuerwehr, DLRG, je nach Lagemeldung auch Rettungshubschrauber SAR und DGzRS. Auch die Wasserschutzpolizei – ein Boot ist immer in See – und die örtliche Polizeistation sind einbezogen. Gearbeitet wird im Verbund. Die Feuerwehr hat die Einsatzleitung. An- und Abmeldung der Kräfte erfolgt bei ihr. Sie arbeitet landseitig. Die seeseitigen Rettungsaufgaben liegen bei der DLRG mit ihrem Equipment von Fahrzeugen zu Land und Wasser sowie Rettungsbooten und Überlebensanzügen für die Retter. Nils Stauch von der DLRG berichtete von Einsätzen.

Jeder Rettungseinsatz erfolgt auf der Basis des Rettungsdienstgesetzes. Von der Meldung bis zum Eintreffen vor Ort sollen nicht mehr als zwölf Minuten verstreichen. Die Situation in St. Peter-Ording hat sich verbessert, erläuterte Jens-Peter Lindner. Ein Fahrzeug steht seit November in St. Peter-Ording im Strandweg (Köhlbrand). Sanitäter und Fahrer sind dort rund um die Uhr einsatzbereit auf Station.

Die Einsatzkosten übernimmt der Kostenträger. Wer sich aber nachweislich leichtsinnig in Gefahr begeben hat, ist bei erforderlicher Rettung kostenpflichtig. Bei Verlust von Sachen solle man dies immer melden, um unnötige Einsätze zu vermeiden. Wird beispielsweise ein herrenloses Windsurfsegel gefunden, wird ein Einsatz „Mensch in Gefahr“ gestartet, obwohl der Wassersportler vielleicht längst wieder am Strand ist. Rainer Balsmeier warb am Ende der Veranstaltung im Interesse des Gemeinwohls für Mitarbeit bei Feuerwehr und DLRG.