Altes Rathaus in Husum : Turm-Sanierung nach 207 Jahren

Seit einigen Wochen ist er hinter einem weißen Netz verschwunden, und wenn er davon wieder befreit ist, wird er nicht mehr so aussehen wie zuvor: der zierliche Turm auf dem Dach des Alten Rathauses am Markt, der mit seinem typischen hellen Grün des Kupfers das Stadtbild mit prägte. Bei der Untersuchung des Rathausdaches ergaben sich auch Mängel an der Bausubstanz des Turms, so dass er im Laufe der derzeitigen Dachreparaturen ebenfalls generalüberholt und neu eingedeckt werden muss – eigentlich nicht weiter verwunderlich nach 207 Jahren „Dienst“.

Die Geschichte des Turms ist bekannt und hängt mit einer jahrzehntelangen früheren Vernachlässigung des Rathausgebäudes Ende des 18. Jahrhunderts zusammen. Lange war damals nichts für die Bauunterhaltung getan worden, starke Risse hatten sich schließlich am vorderen Teil des Hauses gebildet, der mit einem Säulengang, einem Obergeschoss und drei geschweiften Giebeln etwa vier Meter in den Marktbereich hinausragte. 1809 musste der Magistrat der Stadt feststellen, „ . . . dass . . . der Rathaus-Giebel seinen Einsturtz drohet . . .“, wie es im Protokoll der Sitzung heißt.

Diese Feststellung war keinesfalls übertrieben: 1809 stellte sich heraus, dass nicht nur der vordere Teil des Gebäudes abgebrochen werden musste, sondern außerdem das gesamte Dach über dem Hauptgebäude, das danach völlig neu und in der heutigen Gestalt wiederaufgebaut wurde. Am 9. Oktober 1809 wurde außerdem beschlossen, „dass auf dem Rathhause ein kleiner Thurm gebaut werden soll“. Dieser Turm musste nicht nur die Sturmglocke aufnehmen, sondern auch mit einer „Stunden Uhr“ versehen werden, das heißt, die Uhr sollte nur einen Zeiger – nämlich den Stundenzeiger – erhalten.

Der Grund war einfach: Nachdem 1807, also nur zwei Jahre zuvor, die alte Marienkirche abgebrochen worden war, besaß die Stadt keine Hauptuhr mehr, nach der die anderen Uhren in Husum hätten gestellt werden können. Das Fehlen einer Sturm- oder Feuerglocke war darüber hinaus nicht nur unpraktisch, sondern vor allem bedenklich, denn bei besonderen Gefahren musste die Bevölkerung gewarnt und die Feuerwehr alarmiert werden.

Verantwortlich für den Bau des Rathausturms war der Husumer Stadtbaumeister Lorenz Lorenzen. Als Stadtbaumeister wurde Lorenzen nach Leistung entlohnt, den eigenen Zimmereibetrieb konnte er daneben weiterführen. Für den Turm auf dem Rathaus wurde ein Festpreis von 100 Reichsthalern vereinbart. Anscheinend war Lorenzen besonders erfahren im Bau von Türmen – eine Aufgabe, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts durchaus vorkam. Mit Kupfer gedeckte Türme und Dachreiter wurden in Schleswig und Holstein, aber auch in Kopenhagen häufiger errichtet. Vielleicht hatte Lorenzen in jungen Jahren dort seine ganz speziellen Kenntnisse erworben.

In Husum konnte er 1809/10 noch einmal sein Wissen unter Beweis stellen, denn wie bei einem Eisberg befindet sich der größere und eindrucksvollere Teil der Balkenkonstruktion des Turms unterhalb der sichtbaren Oberfläche, also unter dem Dach. Und bewährt hat sich dieses Werk von Lorenzen ja durchaus: Hat er doch mehr als 200 Jahre lang allen Stürmen der Zeit standgehalten.

Eines muss allerdings gesagt werden: Zum Zeitpunkt der Erbauung war der Turm in seiner typischen Formsprache des 18. Jahrhunderts unmodern geworden, angesagt wäre der Klassizismus der Marienkirche gewesen. Das störte die Husumer allerdings wenig; sie werden das Türmchen gemocht haben, und auch bei Theodor Storm findet sich kein böses Wort gegen den Rathausturm, ganz im Gegensatz zu r später errichteten Laterne auf dem Turm der Marienkirche, die der Dichter abfällig eine „Pfefferbüchse“ nannte. Doch auch dieser Turm hat sich bei der Bevölkerung durchgesetzt – und ist aus dem Stadtbild heute nicht mehr wegzudenken.



