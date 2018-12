Junge Lüüd ut Löwenstedt : Turbulentes Treiben im „Zirkus Paroli“

De Junge Lüüd ut Löwenstedt feiern Premiere mit ihrem Theaterstück „Zirkus Paroli“.

von Herbert Müllerchen

03. Dezember 2018, 15:05 Uhr

Bei der jüngsten Weihnachtsfeier der Gemeinde Löwenstedt wurden die Lachmuskeln der mehr als 100 Gäste ordentlich strapaziert. Dafür sorgten De Junge Lüüd ut Löwenstedt mit der Premiere ihres Theaterstücks „Zirkus Paroli“.

Und darum geht es: Ausgerechnet in dem Wanderzirkus Paroli will das gesuchte Mädchen Jelena unterkommen. Dabei hat die Direktorin schon genug Probleme. Der Zirkus muss unbedingt repariert werden, aber die fiese Frau Fieselmann kassiert das letzte Geld ein. Außerdem weigert sich Ivan, der abergläubische Gewichtheber, aufzutreten. Clown Otto und die Akrobatin Gina versuchen vergeblich, ihn umzustimmen. Sogar eine Wahrsagerin bemüht sich. Und dann passiert etwas, womit niemand gerechnet hat: Ein Sturm beschädigt das Zelt und der Zirkus steht vor dem Aus.

Schon am Montag (10.) wird das sehenswerte Theaterstück nochmals im Christian-Jensen-Kolleg in Breklum aufgeführt. Und für das kommende Jahr, im Januar und Februar, sind weitere Aufführungen in der Gaststätte Friedensburg in Löwenstedt geplant. Hierfür beginnt der Vorverkauf am 10. Dezember bei der VR-Bank in Husum und Viöl sowie bei Jippel in Husum.

Weitere Termine: Freitag, 11. Januar 2019 (19.30 Uhr), Sonnabend, 12. Januar (14.30 und 19.30 Uhr), Sonntag, 13. Januar (14.30 Uhr), Freitag, 8. Februar (19.30 Uhr), Sonnabend, 9. Februar (14.30 und 19.30 Uhr).